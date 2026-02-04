Una mujer de 30 años está desaparecida en Málaga al ser arrastrada por una riada en medio de una borrasca que ha cerrado 118 carreteras

Imagen del desbordamiento del cauce de un río en la pedanía de Teba (Málaga) Álex Zea | EUROPAPRESS

La borrasca Leonardo golpeó con fuerza Andalucía, donde una quincena de ríos y diez embalses alcanzaron el nivel rojo por riesgo extremo de desbordamiento. En Málaga una mujer de 30 años permanece desaparecida desde la tarde de este miércoles en Sayalonga, tras ser arrastrada por el elevado caudal del río Turvilla cuando buscaba a sus perros en medio de la riada. Logró rescatar a uno, pero después se le perdió la pista, según explicó una amiga que la acompañaba. En pueblos de la sierra de Cádiz, como Grazalema, el torrente era tal que el agua derrumbó paredes e incluso salía de los enchufes, como comentaban algunos de los 60 vecinos que tuvieron que ser desalojados. Este es uno de los puntos más lluviosos de Andalucía, pero la situación de este miércoles fue especialmente complicada, porque cayeron 350 litros por metro cuadrado. Ya se han desplegado 300 efectivos de la UME y se ha procedido al desalojo de más de 3.500 personas en esta y en otras localidades, como Benamahoma (también en la sierra gaditana) o Barbate, ya que se enfrentan a inundaciones críticas y no para de llover. En Huelva se mira con miedo al Guadiana, más crecido que nunca. La borrasca barrió los municipios de Sanlúcar de Guadiana y El Granado, donde se tuvo que desplazar la UME para ayudar a los vecinos ante la crecida del río. Además, unas 300 personas permanecen aisladas en zonas rurales de la ciudad malagueña de Ronda debido al temporal de lluvia que azota a la comarca de la Serranía este miércoles, donde permanece activo un aviso rojo por precipitaciones. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró en A Coruña que «están preparados también militares del Ejército de tierra por si fuera necesario acudir a lo que hiciera falta» en estas emergencias.

La borrasca Leonardo pone en alerta al oeste peninsular por lluvias extremas Xavier Fonseca

Al cierre de esta edición, Tráfico informaba del cierre de 118 carreteras cortadas por inundaciones y desprendimientos en toda España: la mayoría localizadas en Andalucía, que sufrió una parálisis casi total en su red viaria y la supresión de la mayoría de los servicios ferroviarios. Renfe ha interrumpido los cercanías en Sevilla y Málaga, así como gran parte de la media distancia y los servicios Avant. Incluso la alta velocidad se ha visto comprometida, mientras que casi 4.000 ciudadanos permanecen sin suministro eléctrico debido a los daños en la red.

Leonardo ya deja un muerto en Portugal, que todavía no se ha recuperado de Kristin BRAIS SUÁREZ

Andalucía volverá a ser este jueves una de las comunidades más afectadas, porque la borrasca seguirá azotando el país: habrá avisos naranja por viento en Almería, Córdoba, Granada y Jaén, y por olas en Almería, Granada y Málaga. Además, Ecologistas en Acción alerta del «grave riesgo» ambiental que suponen las balsas de residuos mineros y los pasivos históricos de la minería metálica en Andalucía ante episodios de lluvias intensas como los que se están produciendo estos días.

Transporte por carretera

En Madrid, Extremadura y las dos Castillas el riesgo se concentró en la crecida de las grandes cuencas fluviales. La Confederación Hidrográfica del Tajo activó el nivel rojo en el río Jarama a su paso por localidades madrileñas, mientras que en Extremadura se puso en marcha el plan Inuncaex ante la situación crítica del Guadiana. Las medidas preventivas implican la suspensión de actividades escolares en Guadalajara y Cuenca, así como una vigilancia intensiva en los ríos Valderaduey y Huebra, en Castilla y León.

Este temporal ha agravado, además, una crisis logística de ámbito nacional en la que el transporte de mercancías se enfrenta a un cuello de botella crítico. Debido al corte ferroviario hacia el sur y al aislamiento previo del puerto de Barcelona por accidentes en Cataluña, el sector depende ahora casi exclusivamente de la carretera. Con este panorama, la patronal del transporte advierte que la congestión vial y el déficit estructural de conductores dificultan la solución mediante camiones, y denuncia que la falta de inversión en el mantenimiento.

Tres víctimas mortales en Marruecos

En el norte de Marruecos hubo riesgos de deslizamientos de tierra y crecidas súbitas en muchas ciudades. El temporal se cobró la muerte de una madre, su hija y una tía de la pequeña en la provincia de Larache. El padre y otros familiares lograron salvarse, pero ellas quedaron atrapadas en derrumbe de su vivienda en la localidad de Ben Arois. Las autoridades marroquíes tuvieron que desalojar a más de 108.000 personas en zonas inundables. Uno de los puntos más críticos fue el de Alcazarquivir, donde el Ejército tuvo que intervenir, ya que fue necesaria la evacuación del 85 % de la población urbana.