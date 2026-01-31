El PP reprocha a Sánchez su ausencia en la misa funeral celebrada en Huelva

En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pedro Sánchez y la cofundadora de GWL Voices, Susana Malcorra, ayer en el acto Mujeres liderando la ONU del siglo XXI. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

En solo cuatro días, el PP ha pasado de recomendar al Gobierno no acudir a la misa funeral, para no «provocar» a las familias de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, a criticar las ausencias del presidente y del ministro de Transportes. Un Ejecutivo que «ha suspendido el acto de Estado [laico] que estaba programado para este sábado por miedo a enfrentarse a las víctimas, tampoco puede estar presente en la misa funeral del jueves», había valorado el pasado lunes el vicesecretario de hacienda de los populares, Juan Bravo, quien llegó a asegurar que la asistencia de Óscar Puente sería «cruel» y un insulto. «Solo hay una explicación, Sánchez no quiere acompañar a las víctimas. No hay otra», declaraba el mismo día de la celebración el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, en Antena 3, sobre la no participación del socialista en el acto religioso. El Gobierno «es incapaz de dar la cara [...] e incapaz de acompañar a las familias de las víctimas en el funeral», dijo ayer el secretario general de la formación, Miguel Tellado, quien acusó a Sánchez de «esconderse en la Moncloa» y mostrar un «desprecio absoluto» por los españoles.

«El presidente ni va, ni quiere ir, ni quieren que vaya [...]. Carece de la sensibilidad y del coraje necesarios para estar al frente de este país», reprochó la vicesecretaria de regeneración institucional, Cuca Gamarra, en Telecinco, donde tachó a Puente de «incompetente, mentiroso, insensible y soberbio». También la responsable de coordinación sectorial, Alma Ezcurra, apuntó este viernes en RNE que duda de que el ministro pueda «mirar a la cara a las víctimas. Ayer no las acompañó. Ni él ni ningún miembro del Gobierno ha hecho ningún gesto».

Montero: «El Gobierno estuvo»

Respondió a las críticas la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que acudió al funeral católico, junto a los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas. «El Gobierno estuvo en el funeral de las víctimas, ha estado todo este tiempo acompañándolas [...]. Está dónde tiene que estar, trabajando, buscando soluciones, buscando la verdad», señaló a la prensa en Sevilla. «Algunos intentar hacer polémica [...] y profundizan en el dolor de las víctimas», lamentó.

Un día después de la misa, Sánchez envió a los afectados toda su «solidaridad, compromiso y cariño», y les prometió «respuestas» y un «acompañamiento continuado a quienes han perdido a un ser querido», según indicó durante un acto en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid.