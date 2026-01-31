El peligro de un defecto en las soldaduras era uno de los 43 riesgos que había que mitigar en el proyecto de Adamuz
REDACCIÓN / LA VOZ
Se dio por cerrado porque se suponía que era subsanable con la práctica ferroviaria habitual31 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El proyecto para la instalación de aparatos de vía en el entorno de la estación de Adamuz y en distintos puntos de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla tenía evidentes repercusiones en la seguridad del