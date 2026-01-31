El peligro de un defecto en las soldaduras era uno de los 43 riesgos que había que mitigar en el proyecto de Adamuz

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Este viernes empezaron los trabajos para reponer la vía en Adamuz
Este viernes empezaron los trabajos para reponer la vía en Adamuz

Se dio por cerrado porque se suponía que era subsanable con la práctica ferroviaria habitual

31 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El proyecto para la instalación de aparatos de vía en el entorno de la estación de Adamuz y en distintos puntos de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla tenía evidentes repercusiones en la seguridad del

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete