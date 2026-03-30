¿Qué hacer esta Semana Santa en Galicia?

Procesión del Santo Encuentro en Ferrol en el 2025 CESAR TOIMIL

Galicia se llena de actos religiosos propios de la Semana Santa, pero también de una oferta de ocio con citas para mayores, pequeños o para toda la familia. Desde las procesiones de Ferrol, con unos festejos declarados de Interés Turístico Internacional entre los que destacan el Santo Encuentro, con sus espectaculares figuras; hasta la Pascua de Padrón, que reúne estos días a lo mejor de la verbena gallega y a 9Louro, una de las figuras más prominentes en la música en gallego actual; complementando las procesiones de Santiago de Compostela. Vigo también rebosa música con varios festivales en su Instituto Ferial y Lugo aprovecha las jornadas festivas para exhibir lo mejor de sus productos.

Por su parte, en Pontevedra, las procesiones toman sus calles, mientras que A Coruña y Ourense ofrecen actividades para todos los gustos y edades.

24 procesiones llenan Ferrol

Un total de 24 procesiones llenarán la ciudad de fieles en una Semana Santa ferrolana, la columa vertebral de unos festejos declarados de Interés Turístico Internacional. Este marches procesiona la Cofradía de la Soledad con el Cristo de la Buena Muerte y la de Dolores con Jesús de la Columna y Santísima Virgen de la Esperanza.

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Los momentos cumbre de la ciudad naval se darán con la procesión de María Santísima de la Piedad, a cargo de la Cofradía de Dolores. Una de las más llamativas del programa y que cruzará e barrio de A Magdalena el jueves a partir de las 23.00 horas. Y, por supuesto, el Santo Encuentro, en el que las imágenes de Jesús Nazareno, San Juan, Verónica y Virgen de los Dolores escenifican el momento en el que Cristo, de camino al monte Calvario cargando con la cruz, se reúne con su madre. El epicentro será en la plaza de Armas, a partir de las 12.30 horas del viernes.

Días clave de la Semana Santa

Jueves Santo: paso de Nuestro Padre Jesús de la Humildad en el Beso de Judas (Merced), Pontificia e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, y Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Piedad (Dolores).

paso de Nuestro Padre Jesús de la Humildad en el Beso de Judas (Merced), Pontificia e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, y Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Piedad (Dolores). Viernes Santo: Santo Encuentro, con la participación de las imágenes de Jesús Nazareno, San Juan, Verónica y Virgen de los Dolores. El Crucificado (Merced), la procesión del Traslado (Dolores), tienen lugar el Desenclavo y el Santo Entierro de la Hermandad del Santo Entierro, le sigue la Virgen de la Soledad (Soledad) y la procesión de Os Caladiños (Dolores).

Santo Encuentro, con la participación de las imágenes de Jesús Nazareno, San Juan, Verónica y Virgen de los Dolores. El Crucificado (Merced), la procesión del Traslado (Dolores), tienen lugar el Desenclavo y el Santo Entierro de la Hermandad del Santo Entierro, le sigue la Virgen de la Soledad (Soledad) y la procesión de Os Caladiños (Dolores). Domingo de Resurrección: María Magdalena al Encuentro de Jesús Resucitado (Merced), Jesús Resucitado al Encuentro con su Madre (Soledad), Virgen de la Luz al Encuentro con su Hijo (Angustias), el Gozoso Encuentro en Armas y la Resurrección.

Exposiciones, musicales y procesiones en A Coruña

En A Coruña, los pasos de los cofrades se cruzan con todo tipo de actividades lúdicas en teatros, instituciones, museos o incluso bibliotecas para disfrutar pequeños, mayores o toda la familia.

Interior de la Casa das Ciencias en una foto de archivo. Verónica Vázquez Vázquez

Taller sobre la observación del eclipse

La Casa de las Ciencias coruñesa impartirá este martes en su planetario un taller formativo sobre observación del eclipse solar. Se explicará la geometría de los eclipses y se indicarán los mejores lugares para ver el próximo del 12 de agosto desde A Coruña.

Talleres infantiles toda la semana

El MUNCYT oferta hasta el sábado varios talleres para niños de entre 6 y 12 años para conectarlos con la flora y la fauna. Basándose en los métodos del explorador y naturalista Alexander von Humboldt, el museo anima a los infantes a convertirse en auténticos expedicionarios.

Exposiciones en Afundación

En la Sede Afundación de A Coruña, de lunes a sábado y hasta el 30 de mayo, el trabajo de seis artistas destacadas nacidas en la década de los años 50 se presenta en la exposición Outras historias posibles. Seis mujeres con una especial presencia en el arte de los 80 y cuyo legado sigue influyendo en el arte contemporáneo.

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Conciertos, actividades y religión se mezclan en Vigo

Los amantes de la música en directo tienen una semana completa en Vigo. Desde este martes, que abre la programación la Jam de La Casa de Arriba con Yago Vázquez Trío, para los amantes del jazz; hasta el sábado, con la última cita musical en el Instituto Ferial de Vigo con el Festival One Dance, un repaso a los últimos treinta años de la música electrónica. Desde las 18.00 horas, se irán sucediendo los pinchadiscos, poniendo el broche final Toni Seijas. Destaca también el Festival Modo Perreo, con un cartel que cuenta con figuras como Kiko Rivera o Henry Méndez.

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Ferias para todos los sabores

Desde el miércoles al viernes, la Diputación de Pontevedra continúa de con la gira de gastronetas Sabor das Rías Baixas, para poner en valoras fiestas gastronómicas de interés turístico que se celebran en la provincia. Visitarán los concellos de Covelo y O Rosal.

El viernes, Teresa Portela inaugurará con su pregón la XXXIII Feira do Requeixo e Mel das Neves, que reunirá gastronomía, música, tradición y actividades para todos los públicos.

Procesión del Cristo de la Paciencia con salida de la iglesia de las Mercedarias, en Santiago SANDRA ALONSO

Doce procesiones en Santiago y una cita ineludible en Padrón

Las calles de Santiago se llenarán de pasos durante la Semana Santa, aunque también de otras citas para satisfacer todos los públicos y edades, con un claro protagonismo de la Pascua padronesa.

Y es que en Padrón se reunirán las orquestas más destacadas del panorama gallego. Olympus, Los Satélites y la París de Noia son algunas de las agrupaciones que encabezan los festejos, junto al fenómeno viral de la Orquesta Nueva Línea, que viene de canarias y que ha causado sensación en redes sociales. A mayores, la gran atracción de este año es 9Louro, el artista revelación de la música en gallego. El joven de Muros actuará el domingo en la plaza de Macías, uno de los cuatro escenarios que el Concello ha habilitado para dar cabida a tanto espectáculo.

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Días clave de la Semana Santa

Jueves Santo: Procesión da Última Cea do Salvador (19.30 horas) y la del Flaxelado (23.30 horas)

Procesión da Última Cea do Salvador (19.30 horas) y la del Flaxelado (23.30 horas) Viernes Santo: Sermón y procesión del Santo Encontro (11 horas), la Quinta Angustia (18 horas), el Santo Enterro (20 horas) y A Soidade (23 horas)

Estancia completa esta semana en todo Ourense

Los vecinos o visitantes de Ourense podrán disfrutar de una Semana Santa que une los actos religiosos con actividades de ocio en entornos naturales. Aprovechando los atractivos paisajísticos de la provincia, se suma una programación de eventos diseñados para completar la estancia de los visitantes durante estos días.

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Semana Santa ao vivo en Allariz

Allariz se convierte en una fiesta en su totalidad desde el jueves al domingo. Música en la calle, teatro infantil en la plaza de abastos o visitas al Ecoespazo do Rexo, donde se podrá explorar su granja y su quesería. La gastronomía tampoco faltará durante estas jornadas y el espacio para disfrutar de ella, además de los locales de hostelería de la villa, será el Mercado da Reserva da Biosfera en la plaza del Matadoiro, que el viernes y el sábado por las mañanas ofrecerá lo mejor de los agricultores locales.

As Ermidas recupera su tradición

El domingo a las 12.00 horas, en el área recreativa junto al río Bibei en As Ermidas tendrá lugar la Estoupa do Xudas, una tradición recuperada en el 2024 tras 28 años perdida. Consiste en un muñeco relleno de trapos, paja y explosivos que gira hasta acabar estallando.

«Clowncurso» en O Carballiño

La Escuela Gallega de Payaso sorganiza la segunda edición de Clowncurso, un encuentro dedicado al arte del clown. El programa se inaugura este martes con la compañía navarra Novadak, que presenta Soka. El viernes, la gallega A Vela Circo cerrará el programa con O último que apague a luz. Todas las funciones comenzarán a las 20.30 horas y el precio de la entrada es de 3 euros.

Domingo de Ramos en Pontevedra M.G.

Siete procesiones toman Pontevedra

Una por cada día de la semana, siete procesiones recorrerán las calles de Pontevedra esta Semana Santa. el lunes ha salido la procesión del Cristo de las Caídas con la Cofradía de la Vera-Cruz y Misericordia. Este martes, desde la iglesia de San Bartolomé, se oficiará la misa de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Silencio, a cuyo término dará inicio la procesión de Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza con acompañamiento de la Cofradía de Nuestra Madre del Mayor Dolor.

La semana terminará con la procesión del Encuentro de Jesús Resucitado con su madre la Virgen María, que saldrán de forma simultánea desde las parroquias de San José y Santa María. Las imágenes se reunirán en la plaza de A Ferrería.

Leer más: Siete procesiones toman las calles de Pontevedra hasta el domingo

Días clave de la Semana Santa

Jueves Santo: Procesión de los Pasos (desde las 20.00 horas)

Procesión de los Pasos (desde las 20.00 horas) Viernes Santo: Procesión del Encuentro con salidas simultáneas de la imagen de la Virgen de la Soledad y del Cristo con la Cruz a Cuestas desde, respectivamente, las iglesias de San Bartolomé y Santa María para realizar el encuentro en la praza de Teucro, con sermón (desde las 09.30 horas)

Procesión del Encuentro con salidas simultáneas de la imagen de la Virgen de la Soledad y del Cristo con la Cruz a Cuestas desde, respectivamente, las iglesias de San Bartolomé y Santa María para realizar el encuentro en la praza de Teucro, con sermón (desde las 09.30 horas) Sábado santo: Traslado de la imagen del Ecce Homo, por parte de la Cofradía del Espíritu Santo (12.00 horas)

Traslado de la imagen del Ecce Homo, por parte de la Cofradía del Espíritu Santo (12.00 horas) Domingo de Resurrección: saldrán, simultáneamente, desde las parroquias de San José y Santa María la procesión del Encuentro de Jesús Resucitado con su madre la Virgen María (20.00 horas)

El queso de San Simón da Costa tiene en abril su feria anual ALBERTO LÓPEZ

Procesiones, música y feiras imprescindibles en Lugo

En Lugo aprovechan el buen tiempo para llenar la provincia de actividades festivas que se suman a la programación religiosa propia de la Semana Santa para completar la oferta a todo tipo de público y preferencias con algunas de las citas más emblemáticas de la provincia.

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Queso y vino

Estas jornadas festivas exhiben varios de los productos más emblemáticos de Lugo, como la Feira do Queixo de Pedrafita do Cebreiro, la Feira do Queixo San Simón da Costa, la Festa da Augardente de Portomarín, la Feira Medieval de Monforte y la Feira do Viño de Quiroga. Que harán las delicias de locales y visitantes que se acerquen a degustar alguna de sus exquisiteces.

Cultura en Lugo capital

La ciudad amurallada acogerá varias actividades que se entremezclan con los pasos de la Semana Santa. Este martes, presenta su libro Le seré sincero, no pinta bien, el artista sevillano Álvaro Carmona; en la Librería Lectocosmos (Praza do Campo Castelo, 19,30 horas). Mientras que el viernes, el realizador santiagués Antón Rodríguez Vázquez estrena en O Vello Cárcere (17.00 horas) su cortometraje Saír do limbo.