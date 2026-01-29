El obispo de Huelva reclama «esclarecer la verdad» en la misa funeral por las 45 víctimas de Adamuz

1/23 Los reyes presiden el funeral por las víctimas de Adamuz Jose Manuel Vidal | EFE 2/23 Jose Manuel Vidal | EFE 3/23 Gogo Lobato | EUROPAPRESS 4/23 Retrato de una de las víctimas del accidente Jon Nazca | REUTERS 5/23 De izquierda a derecha: El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, la vicepresidenta del gobierno María Jesús Montero, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, durante el funeral Jose Manuel Vidal | EFE 6/23 Llegada del rey al funeral por las víctimas del accidente de Adamuz Jose Manuel Vidal | EFE 7/23 Llegada de los reyes al funeral por las víctimas de Adamuz Jose Manuel Vidal | EFE 8/23 Rocío Ruz | EUROPAPRESS 9/23 Funeral por las víctimas del accidente de Adamuz Jon Nazca | REUTERS 10/23 Jose Manuel Vidal | EFE 11/23 José Manuel Vidal | EFE 12/23 Juanma Moreno y Núñez Feijóo a su llegada al funeral Jose Manuel Vidal | EFE 13/23 Familiares y víctimas se reúnen en el funeral por los fallecidos en el accidente de Adamuz José Manuel Vidal | EFE 14/23 Familiares y víctimas se reúnen en el funeral por los fallecidos en el accidente de Adamuz Rocío Ruz | EUROPAPRESS 15/23 Los reyes presiden el funeral por las víctimas de Adamuz Gogo Lobato | EUROPAPRESS 16/23 Jose Manuel Vidal | EFE 17/23 José Manuel Vidal | EFE 18/23 Entrada de familiares y víctimas al interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde se celebra el funeral Rocío Ruz | EUROPAPRESS 19/23 Entrada de los reyes al funeral por las víctimas del accidente de Adamuz Gogo Lobato | EUROPAPRESS 20/23 Entrada de los reyes al funeral por las víctimas del accidente de Adamuz Francisco Gómez | EFE 21/23 Jon Nazca | REUTERS 22/23 Liliana Sáenz, hija de una de las víctimas, habla como portavoz durante la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz Gogo Lobato | EUROPAPRESS 23/23 Jon Nazca | REUTERS

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, se han desplazado esta tarde a Huelva para presidir la misa funeral organizada por la Diócesis onubense por las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Los monarcas han llegado pasadas las seis de la tarde al Palacio de los Deportes «Carolina Marín» de la capital, con aforo completo, como respuesta de la ciudadanía a las peticiones del Obispado que invitaba a los onubenses a vivir esta celebración como «un acto de fe compartida» y de «consuelo, fortaleza y esperanza para todos los que sufren». A las afueras del recinto, los reyes han sido recibidos entre vítores y gritos de «viva el rey».

Una vez dentro del Palacio de los Deportes, los monarcas han sido recibidos por los diferentes representantes institucionales y los 336 familiares de las víctimas mortales a sones del himno de España, para presidir esta misa funeral a la que han asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; junto a varios consejeros del Gobierno andaluz; la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Igualmente, arropan a los familiares representantes del Ayuntamiento de Huelva, con la alcaldesa, Pilar Miranda a la cabeza, de la Diputación, como el presidente, David Toscano, y alcaldes y alcaldesas de municipios que han tenido que lamentar la pérdida de algunos de sus vecinos o heridos.

Todos ellos han querido prestar su apoyo a los familiares y a muchos heridos afectados por el accidente, que también han acudido a este recinto para participar de la misa funeral. Antes del inicio de la misma, se ha realizado el rezo del rosario junto a los ciudadanos que llenaban ya el que se ha convertido este jueves en lugar sagrado.

La misa está presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. «Es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia, para que su sacrificio no sea olvidado y para que, en la medida de lo posible, se eviten tragedias semejantes en el futuro», ha proclamado en su homilía. «El sufrimiento de estas familias --ha continuado-- no va a terminar cuando se apaguen los focos o se acallen las noticias de este luctuoso suceso. Acompañarlas en su duelo y reparar las consecuencias del daño que han recibido será una tarea entera y también a quienes tienen responsabilidades públicas».

Gómez Sierra ha subrayado que «la tragedia del accidente ferroviario en Adamuz ha irrumpido en nuestras vidas como un golpe inesperado, dejándonos sumidos en el duelo por las víctimas mortales y con la preocupación por los heridos y los familiares. Y queremos rezar por los que han muerto, para que Dios les conceda el descanso eterno y los abrace en su infinito amor», ha añadido.

Precisamente, tras sus palabras a los familiares, las siguientes del obispo han ido dirigidas a los Reyes, a los que ha dicho: «Majestades, en vuestra presencia reconocemos un gesto de cercanía y solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la sociedad de Huelva, Andalucía y de toda España, conmocionada por esta tragedia», así como también a las demás autoridades y a quienes prestan su servicio a la comunidad, a las que ha agradecido «su presencia en estos días de dolor compartido».

«Estamos aquí porque el sufrimiento humano necesita ser acompañado, y porque creemos que, incluso en la noche más oscura, levantando los ojos a Dios podemos vislumbrar un rayo de luz y de esperanza. La Palabra de Dios no ignora el sufrimiento de su pueblo», ha expresado antes de referirse al Libro de las Lamentaciones y al pueblo «devastado», señalando que su lágrimas son también «las lágrimas de quienes han perdido a sus seres queridos; el sentimiento de muchas comunidades cristianas y de la propia sociedad española, que no encuentra explicaciones fáciles ni respuestas rápidas».

Esta será, de momento, la despedida de la provincia onubense a las víctimas mortales del accidente de Adamuz en la provincia de Huelva, después de el Gobierno trasladara a la Junta de Andalucía el aplazamiento del homenaje de Estado que tenía previsto celebrarse el sábado 31 de enero --y que no tiene aún nueva fecha--, ante la imposibilidad de acudir de un «número importante» de familias, indicó Moncloa.

Sobre las 17.30 horas, el recinto deportivo cerraba sus puertas para iniciar la ceremonia, pero, debido a las largas colas que rodeaban el Palacio de Deportes, se volvieron a abrir momentáneamente minutos después para dejar pasar a más ciudadanos que querían dar su último adiós a las víctimas. Antes de dar comienzo a la ceremonia, se ha procedido al rezo del Ángelus en el interior del recinto junto a todos los asistentes y familiares, donde al finalizar este momento litúrgico, el Palacio de Deportes se ha inundado en un silencio sepulcral como signo de respeto y de pésame a las víctimas.