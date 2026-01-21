La confusión en plena tragedia de Adamuz: seis llamadas en cuatro minutos

Uno de los vagones del tren Iryo que descarriló en Adamuz Rocío Ruz | EUROPAPRESS

Son los cuatro minutos críticos inmediatamente posteriores al accidente de Adamuz tras el choque de la cola del Iryo con el cabecera del Alvia. El informe oficial del Ministerio de Transportes remitido a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CAIF) recoge un cronograma en el que se detallan las seis llamadas en las que participa el Centro de Gestión de Operación (CGO) de Adif/Renfe, situado en la Estación de Atocha de Madrid, en busca de conocer que había pasado a primera hora de la noche del domingo.

Así fueron las llamadas íntegras, según los audios adelantados por ElDiario.es y El País y a cuya transcripción ha tenido acceso este periódico.

19.45,02. Llamada recibida del tren 6189 (Iryo). El maquinista del tren 6189 informa que ha sufrido un enganchón a la altura de Adamuz, indicando ausencia de tensión, tren bloqueado y pantógrafos bajados. Se procede al reconocimiento del tren.

El maquinista del tren Iryo accidentado en Adamuz: «Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente» La Voz

Primera llamada del Iryo — 6189, aquí Atocha, dime — Hola Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz — Ah, ya, ya te veo, ya te veo — Venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda — Apunte, por favor xxxxxxxx — Me dicen por aquí que bajes pantógrafos — Más abajo no pueden estar — O sea que ya los has bajado — Sí, está todo bajadísimo — Venga, de acuerdo — De hecho, tengo el tren bloqueado…o sea ahora mismo — O sea que no te puedes mover — No… voy a necesitar reconocer — Vas a necesitar reconocer, tú — Sí — Un segundito maquinista, no cuelgues. O te llamo yo ahora. — Sí, tranquilo — Venga

19.46,07. Llamada recibida del tren 2181 (Un AVE que cubre el Sevilla-Madrid) El maquinista del tren informa de la falta de tensión en catenaria mientras circula entre Adamuz y Bifurcación Alcolea por vía 1.

19.48,39. Intento de llamada al tren 2384 (Alvia). Intento de contacto con el maquinista del tren 2384, sin respuesta.

19.48,51. Segundo intento de llamada al tren 2384 (Alvia). Nuevo intento de contacto con el maquinista del tren 2384, sin respuesta.

19:49 horas, la interventora del Alvia, conmocionada tras el accidente: «Tengo un golpe en la cabeza con sangre» Melchor Sáiz-Pardo / Álvaro Soto

19.49,33. Llamada realizada a la interventora del tren 2384 (Alvia). La interventora informa de que presenta un golpe en la cabeza y manifiesta que va a intentar localizar al maquinista del tren 2384. Durante los dos primeros segundos de la llamada se escucha, como sonido ambiente, el inicio de la llamada siguiente, siendo ambas prácticamente coincidentes en el tiempo.

Transcripción de la llamada al Alvia — Hola, buenas. Dígame — Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? — Sí, le escucho, dígame — Oye, te llamo aquí del puesto de mando de Atocha, estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él, mira a ver si te puedes pasarle… — Tengo un golpe en la cabeza también. Tengo sangre en la cabeza — ¿Qué?, perdona — Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza, tengo sangre en la cabeza, no sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a hablar con el maquinista — Vale, ¿tienes el teléfono por un casual del maquinista? — Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo — Perdona, dime, dime — Que voy a intentar ir a la cabina — Vale, ¿cómo está el… cómo está… cómo está el material? — Tengo un golpe en la cabeza con sangre — Sí, sí, sí, me lo has dicho. ¿Cómo se ha quedado el tren? ¿Cómo está?

19.49,35. Llamada recibida del tren 6189 (Iryo). El maquinista del tren 6189 comunica que se trata de un descarrilamiento, con invasión del gálibo de la vía contigua, existencia de un pequeño incendio y presencia de heridos en el tren.