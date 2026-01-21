El maquinista del tren Iryo accidentado en Adamuz: «Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente»

Los reyes observan la cabecera del ten Iryo accidentado Casa Real | Efe | EFE

El maquinista del tren de Iryo que sufrió un accidente en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo, avisó de un «enganchón» del tren, según se desprende de la conversación mantenida con la estación madrileña de Atocha, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido difundida inicialmente por El Diario. «Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz», alertó el conductor del convoy identificado como 6189. Desde el centro de control respondieron: «Ah, ya, ya te veo. Venga, de acuerdo». Poco después, le indicaron: «Me dicen por aquí que bajes pantógrafos», a lo que el maquinista replicó: «Más abajo no pueden estar. De hecho, tengo el tren bloqueado ahora mismo».

Tras unos instantes, el conductor confirmó la gravedad del incidente: «Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento». Desde la estación contestaron: «Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar». En ese momento, el maquinista insistió: «Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor», a lo que desde control respondieron que «no hay ningún tren llegando».

La causa del accidente de Adamuz saldrá de un laboratorio que analizará la vía del descarrilamiento pablo gonzález

A continuación, el maquinista informó de la presencia de fuego en el convoy: «Tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar. Tengo un coche incendiando», comunicó, antes de pedir auxilio: «Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren». La conversación concluye con la confirmación desde Atocha: «Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Vale, vale, venga, recibido».

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido esta mañana que el maquinista no se percató del impacto con el Alvia hasta después de bajarse del tren y que los cinco vagones del tren que llevaba quedaron «intactos». «No se cayeron ni las bandejas». Después de que el maquinista efectuara la primera llamada, se bajó del tren y fue cuando percibió que se había producido un descarrilamiento. «El maquinista ni siquiera ve el Alvia (cuando realizó la primera llamada), porque está a un kilómetro y la zona está a oscuras», ha afirmado Puente. Está determinado el punto del impacto y de detención del tren, según Puente. Se habla de 20 segundos, pero parece que entre el descarrilamiento y el choque hubo «menos de 9 segundos».

En directo: el sindicato de maquinistas convoca una huelga general en el sector tras los últimos accidentes ferroviarios O. Suárez

El audio conocido hoy revela el momento exacto del descarrilamiento registrado sobre las 19.45 del domingo 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha. En concreto, ocurrió en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba) y provocó que el vehículo invadiera la vía contigua. Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva que también descarriló como consecuencia del incidente, que ya ha dejado 42 fallecidos.

En la segunda llamada, el maquinista, aún sin saber qué ha ocurrido ni conocer que la cola posterior de su convoy ha impactado con otro tren, sí que comienza a ser consciente de la gravedad del suceso y de que se han salido de la vía. «Hola, Atocha, 6189, mira, comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito: descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua», apunta el conductor del Iryo, ya en otro tono más tenso, aunque sin perder la calma. «Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor», pide al centro de control. «Sí, sí, sí… no hay ningún tren llegando», le tranquilizan desde Madrid. «Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Tengo un coche incendiado», avisa. «Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren», abunda el maquinista.

Transcripción de las llamadas Primera llamada - 6189, aquí Atocha, dime - Hola Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz - Ah, ya, ya te veo, ya te veo - Venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda - Apunte, por favor xxxxxxxx - Me dicen por aquí que bajes pantógrafos - Más abajo no pueden estar - O sea que ya los has bajado - Sí, está todo bajadísimo - Venga, de acuerdo - De hecho, tengo el tren bloqueado…o sea ahora mismo - O sea que no te puedes mover - No… voy a necesitar reconocer - Vas a necesitar reconocer, tú - Sí - Un segundito maquinista, no cuelgues. O te llamo yo ahora. - Sí, tranquilo - Venga Segunda llamada - 6189, aquí Atocha - Hola, Atocha, 6189, mira comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito: descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua - Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar - Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor - Sí, sí, sí… no hay ningún tren llegando - Y tengo incendio también… necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Tengo un coche incendiando Tengo su teléfono, perfecto, pues voy a comunicarlo por aquí. Ahora me pongo en contacto con usted. - Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren - Vale, vale, venga, recibido - Tienen mi teléfono, ¿vale? - Sí, sí, lo tengo - Abandono la cabina, le informo, ¿vale? - Vale, perfecto, hasta ahora