En directo: el sindicato de maquinistas convoca una huelga general en el sector tras los últimos accidentes ferroviarios

Vista general del lugar donde chocaron dos trenes en Adamuz (Córdoba) Ana Beltran | REUTERS

El sindicato español de maquinistas ferroviarios Semaf ha convocado una huelga en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes registrados, con numerosos fallecimientos, entre ellos los de tres maquinistas. En Adamuz, los equipos de rescate y de investigación afrontan este miércoles, segundo día de luto nacional, una nueva jornada de trabajos en la zona del siniestro. En este tercer día tras la tragedia, la maquinaria pesada procederá a acceder hasta el Alvia para elevar los coches destrozados, después de que ayer los trabajos se centraran en levantar y desplazar los vagones del Iryo que volcaron. Ya se han localizado a 42 víctimas mortales, cuatro de ellas ayer martes, cuyas autopsias ya se han llevado a cabo en el Instituto Anatómico de Córdoba. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado a un total de 25 de estas víctimas mortales, todas ellas a través de las huellas dactilares.

En Cataluña, la red de cercanías permanece cortada después de que ayer se produjeran dos accidentes a causa del temporal. El más grave, ocurrido en la localidad de Gelida, se saldó con un maquinista muerto y 37 heridos.

8.45 Medidas para corregir la situación actual de la red ferroviaria «Esta noche hemos recibido la trágica noticia del fallecimiento de otro compañero. Igualmente, otros compañeros y usuarios han resultado heridos con diferente consideración». Así arranca el comunicado del sindicato Semaf, en el que se muestran devastados y consideran «inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril». Exigen que se implementen «diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios». Así, anuncian una serie de medidas iniciales con las que esperan se puedan «corregir la situación de la red ferroviaria estatal en la que se han producido en 48 horas sendos accidentes con numerosos fallecimientos, entre ellos los de tres maquinistas»: La convocatorioa de una huelga general en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red.

La exigencia de responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria.

La apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realizará sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.

Solicitarán que se aplique el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas.

Al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán del RC que se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer. Cuando no se disponga de dichas garantías se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura. Además, debido a la carga emocional motivada por todos los sucesos, recomiendan a quienes no se encuentren en disposición de prestar servicio se lo comuniquen a sus responsables.

8.20 El tripulante del Alvia desaparecido que esquivó una muerte segura en Angrois Hace trece años se salvó de la tragedia de Angrois porque cambió el turno con un compañero, pero hace dos días que su familia desconoce su paradero. Agustín Fadón, que trabajaba en la cafetería del Alvia siniestrado, está entre los desaparecidos en el accidente. Cuando todavía hay muchos familiares que siguen viviendo esta situación de incertidumbre, a otros ya les confirmaron la identificación de los cuerpos de sus seres queridos. El tripulante del Alvia desaparecido que esquivó una muerte segura en Angrois Redacción

8.15 «Si las vibraciones eran excesivas, la vía podría estar en condiciones inadecuadas» Pasadas ya más de 48 horas tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, la investigación continúa sin una causa clara sobre el descarrilamiento del tren Iryo. Mientras se analizan los restos del convoy y el estado de la vía, Martín Perea Álvarez, director del Máster en Energías Renovables de la Universidad Europea e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos especializado en transportes, llama a la prudencia y mantiene abiertas todas las hipótesis, desde un posible fallo mecánico del tren hasta deficiencias en la infraestructura: Martín Perea, ingeniero de Caminos: «Si las vibraciones eran excesivas, la vía podría estar en condiciones inadecuadas» Rubén J. García

8.10 El temporal provoca un accidente en la red de cercanías en Barcelona 1/5 Servicios de emergencia en el lugar del accidente en Gelida (Barcelona) Alberto Estévez | EFE 2/5 Servicios de emergencia en el lugar del accidente en Gelida (Barcelona) Lorena Sopêna | EUROPAPRESS 3/5 Estadoen el que quedó el tren accidentado en Gelida (Barcelona) Lorena Sopêna | EUROPAPRESS 4/5 Servicios de emergencia en el lugar del accidente en Gelida (Barcelona) Alberto Estévez | EFE 5/5 Un muro se derrumbó sobre las vías del tren por el temporal en el momento en el que pasaba un tren en Gelida (Barcelona) Alberto Estévez | EFE Las imágenes del accidente ferroviario de Gelida La Voz El maquinista de un tren murió y otras 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, al chocar anoche el convoy contra un muro de contención que se desplomó sobre la vía a causa del temporal. Se da la circunstancia de que poco antes, otro tren descarriló de cercanías se salió de la vía al colisionar con una roca caída en el raíl. En este caso no hubo heridos, pero los dos sucesos han obligado a suspender toda la red de cercanías en Cataluña para su revisión. Las autoridades se reunirán esta mañana para decidir sobre su reapertura. Un muerto y 37 heridos al descarrilar un tren en Barcelona tras la caída de un muro La Voz

8.00 Adif arregla la vía y restablece la velocidad de los trenes Madrid-Barcelona Adif ha restablecido la velocidad habitual de hasta 300 kilómetros por hora (km/h) en todo el trayecto que unen los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona después de haber pedido ayer a los maquinistas que bajaran a 160 km/h en tramos de 150 kilómetros. Según confirma Adif a Colpisa, se ha revisado la vía y se puede volver a restablecer los límites habituales. Los maquinistas aseguran que vigilarán durante la jornada todos los tramos. Los maquinistas habían decidido por su cuenta bajar la velocidad de su conducción días antes de la carta de Adif por su «profesionalidad», explicaban desde el sindicato ferroviario Semaf. En concreto, las limitaciones afectaban a un tramo de 148,1 kilómetros entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón (Zaragoza) en vía par y a un túnel a la altura de Ariza (Zaragoza) en el punto kilométrico 187 de la línea de la vía impar, según fuentes cercanas a los maquinistas.

7.55 Un trozo de vía para explicar la tragedia del tren en Adamuz En el complejo proceso de investigación de un accidente complejo y extraño como el de Adamuz, hay al menos varias opciones que se han descartado. No hubo un exceso de velocidad, pues los dos trenes -el Iryo Málaga-Madrid y el Alvia Madrid-Huelva- circulaban por debajo de los 250 km /h de velocidad máxima. Tampoco hubo un fallo humano en la conducción, aunque habrá que ver si hubo algún tipo de error en las obras de rehabilitación de la vía, en su mantenimiento o incluso en su fabricación y controles de calidad. La causa del accidente de Adamuz saldrá de un laboratorio que analizará la vía del descarrilamiento pablo gonzález

7.50 Los trabajos en la zona La investigación del accidente se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren de Iryo, al tiempo que se analizarán los tráficos de otros convoyes que pasaron por el mismo punto en los dos días anteriores. Todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descarta con contundencia la posibilidad de un sabotaje.

Una vez que las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Iryo que estaban volcados tras el accidente, la maquinaria pesada puede llegar hasta el Alvia y levantar los coches destrozados, para seguir buscando posibles víctimas.

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada continúa suspendida hasta nuevo aviso, así como las circulaciones a Huelva, Cádiz y Algeciras, han informado fuentes de Adif este martes.

7.45 Las cifras hasta el momento La cifra de fallecidos aumentaba ayer hasta 42. Del total, 25 han sido ya plenamente identificados, en todos los casos a través de las huellas dactilares.

Los efectivos de rescate recuperaron tres cadáveres que ya estaban localizados en el tren Alvia siniestrado. Poco después, los servicios de emergencia hallaron otro cadáver en el mismo tren.

La cifra de denuncias de desapariciones ha aumentado en dos y, hasta el momento, son 45 las presentadas en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva.

Un total de 37 personas continúan ingresadas, de las que 33 son adultos y cuatro niños. Nueve están en la UCI y un menor en la UCI pediátrica. Las altas han ascendido a 86 tras registrarse tres nuevas salidas hospitalarias.

De acuerdo a la última actualización asistencial facilitada a Efe por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el total de atendidos ha sido de 123 personas, 118 adultos y cinco niños.