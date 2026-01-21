Los investigadores encuentran indicios de que el raíl se rompió por «fatiga» en Adamuz

Melchor Sáiz-Pardo, Álvaro Soto COLPISA

La rotura de carril que fotografían agentes de criminalística de la Guardia Civil no es en la vía por la que circulaba el Iryo, sino en la del Alvia
Especialistas de la Ciaf hallan marcas en las «bandas de rodadura» de los vagones anteriores al que descarriló que avalarían la tesis de que había una fractura previa en la vía que luego se agrandó

21 ene 2026 . Actualizado a las 10:34 h.

Los especialistas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios comienzan a atar los primeros cabos: la «inédita» rotura «limpia» de más de 30 centímetros en el carril de acero exterior de la vía 1 del

