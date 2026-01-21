19:49 horas, la interventora del Alvia, conmocionada tras el accidente: «Tengo un golpe en la cabeza con sangre»

Melchor Sáiz-Pardo / Álvaro Soto MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Uno de los vagones del tren Iryo que descarriló en Adamuz
Uno de los vagones del tren Iryo que descarriló en Adamuz Rocío Ruz | EUROPAPRESS

El centro de mando de Atocha trató de localizar al maquinista, que ya había fallecido, pero solo pudo hablar con la revisora del tren que impactó contra el Iryo

21 ene 2026 . Actualizado a las 14:14 h.

Son las 19:49:33 del pasado domingo y por fin el centro de mando de Atocha logra contactar con alguien en el Alvia. «Tengo un golpe en la cabeza también. Tengo sangre en la cabeza». La interventora

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/año durante 12 meses Suscríbete