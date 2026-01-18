Óscar Puente, sobre el accidente de Adamuz: «Dos vagones del tren de Renfe salieron despedidos»

El accidente ocurrió a las 19.45 horas. @ELEANORINTHESKY RED SOCIAL X | EFE

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que los últimos vagones del tren Iryo que descarrilaron en Adamuz invadieron la vía contraria por la que en ese momento circulaba un alta velocidad de Renfe y, tras un impacto «terrible», dos vagones de este último tren salieron despedidos, provocando una cifra de víctimas que «no se puede confirmar» aún.

Puente se encuentra siguiendo toda la información del accidente ferroviario en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif, y desde allí ha explicado en su cuenta de X que la última información que llega desde Córdoba es «muy grave». «Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva», ha detallado.

El impacto «ha sido terrible», y ha provocado que «las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo». «La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas», ha afirmado el ministro.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Descarrilan dos trenes en el municipio cordobés de Adamuz Reuters

Tras el accidente, el instituto armado ha cortado los accesos a Adamuz para facilitar el tránsito de las ambulancias y otros servicios de emergencias que están actuando tras el accidente, según ha pdodio comprobar la agencia Efe. Hasta esos puntos de acceso han estado llegando a lo largo de la noche varias decenas de familiares de viajeros pidiendo información que van a ser conducidos al Polideportivo. También están acudiendo vecinos del pueblo para ofrecer mantas y agua para los heridos y el resto de viajeros que iban en los trenes.

En las últimas horas están saliendo numerosas ambulancias con heridos que están evacuando a los centros sanitarios más cercanos como el Hospital Reina Sofía de Córdoba o el hospital de Andújar, en Jaén., así como autobuses que trasladan a los viajeros que han resultado ilesos.

La Junta de Andalucía ha desplegado un dispositivo sanitario con más de una veintena de equipos de emergencia y se ha instalado en el edificio de Adif en Adamuz un pesto médico avanzado, donde se va a realizar el triaje de los heridos, una atención sanitaria inicial y la estabilización de los afectados antes de su traslado a los hospitales.

Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes descarrilados en Adamuz.