Al menos diez muertos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en Córdoba

Al menos diez personas han fallecido tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, según confirma la Guardia Civil. Los tres últimos vagones del tren Iryo 6189 que había salido a las 18.40 horas de la estación de Málaga con destino a la de Atocha, en Madrid, se salieron de la vía en el desvío de entrada de Adamuz, invadiendo la contigua. Por ella circulaba un Alvia, que realizaba el trayecto Madrid-Huelva. El impacto provocó que sus dos primeros vagones salieran despedidos. Uno de los fallecidos es el maquinista de este tren. Por el momento se desconoce las circunstancias por las que se soltaron los remolques.

Hay personas atrapadas dentro de los convoyes y al menos un centenar de heridos, 25 de ellos graves. El periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, que viajaba en el Iryo que se salió de la vía, ha relatado en TVE que sobre las 19.45 horas se sintió como «un terremoto» en todo el tren. Él viajaba en el primer vagón. «Inmediatamente», por megafonía, la tripulación preguntó a los pasajeros si entre ellos había personal sanitario para ayudar a los heridos que había en los dos últimos vagones, uno de ellos volcado de lado sobre las vías y con los cristales rotos.

En el Iryo que descarriló viajaban 317 personas y en el Alvia que recibió el impacto, 187. Según el relato de Jiménez, los viajeros fueron saliendo hacia el apeadero de Adamuz mientras la tripulación cogía martillos para romper las ventanas y ayudar a la gente a salir de los vagones descarrilados. Hay gente sobre los vagones para intentar sacar a quienes están en el interior.

«Los vagones desplazados no han quedado muy lejos de la vía, pero los hierros están retorcidos, los vagones deshechos. El acceso es muy estrecho y es complicado. El trabajo está siendo muy duro, hemos tenido que sacar cadáveres. Los vecinos se han acercado a la zona con mantas, dispuestos a ayudar. Familiares se acercan a recoger a los pasajeros que no están heridos. Los más graves están en el Hospital Reina Sofía», ha detallado el jefe de bomberos del consorcio de Córdoba. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha valorado la situación a través de X como «muy grave».

«El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo. La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas», ha detallado.

A esta hora se encuentra suspendida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, y permanecerá cancelada también mañana, lunes. La Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1, haciendo un llamamiento a los médicos para que refuercen los hospitales, y el 061 ha desplegado en el lugar seis uvis móviles, un vehículo de Apoyo Logístico y cuatro dispositivos de cuidados críticos de urgencia.

En Madrid, el Samur ha desplazado a la estación de Atocha psicólogos y ambulancias básica por si acuden allí familiares. Se ha puesto a disposición un teléfono par afectados: 900 101 020. Por su parte, Iryo ha habilitado el número 900 001 402.

