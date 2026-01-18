Un pasajero de uno de los trenes de Adamuz: «Hay imágenes y caras de mucho miedo, rostros ensangrentados y heridos»

Reuters

Las imágenes que los pasajeros de los trenes que han descarrilados en la localidad cordobesa de Adamuz han publicado en las redes sociales muestran la enorme gravedad del siniestro. En el interior de los vagones afectados, los viajeros, en shock, tratan de comprobar que pueden moverse y buscan sus pertenencias, a la vez que se aprecian múltiples desperfectos en las estructuras de los vagones y la llegada de ambulancias para trasladar a los heridos.

Una usuaria de la red social X, Carmen, con el nombre @eleanorinthesky en el antiguo Twitter, ha ido publicando un hilo con su testimonio y con fotografías: «Vamos en el Iryo de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo, y ha descarrilado del coche 6 para atrás. Se ha ido la luz. Nosotros estamos en el vagón 5. Por suerte parece que todo el mundo está bien. Del coche 6 para atrás, los han mandado a los vagones delanteros, que no tienen daño. Van a bajarnos ordenadamente. Desde la ventana se ve un apeadero, creemos que Adamuz».

El periodista de RNE Salvador Jiménez, que viajaba en el Iryo, ha relatado en RTVE algunos detalles del accidente: «Hay una persona en camilla a la que atienden en el techo. No sabemos cómo vamos a continuar. Hay imágenes y caras de mucho susto y miedo. Hay imágenes de rostros ensangrentados y heridos. Es una situación bastante complicada»

En un vídeo publicado en las redes sociales, un miembro de la tripulación manda este mensaje a los pasajeros: «La situación está complicada, estamos detenidos. Estar dentro es más seguro que estar fuera. Del 5 para allá hay una situación muy compleja, somos cinco de tripulación. Vamos a permanecer sentados, en breve se abrirán las puertas, si hay gente que viene de atrás vamos a ceder el puesto a esas personas. Cuando consideremos que es seguro evacuar el tren lo vamos a hacer. Lo básico para ayudar: estar atento de adultos de la tercera edad, niños... No gastéis batería de los móviles por si tenemos que caminar.

En otro vídeo, este mismo tripulante continúa con las explicaciones a otros pasajeros: «Los que tengan asiento, permaneced sentados. Si alguien tiene conocimientos de primeros auxilios, que esté pendiente de las personas del coche. Cuando consideremos que es seguro salir, saldremos, porque no conocemos las condiciones de las vías. Confiad en nosotros, que tenemos muchos años de preparación. Pero si nos ponemos rebeldes, no valen los años de colaboración. Permaneced siempre juntos».

Otro vídeo muestra a varios pasajeros tratando de salir por las ventanas del tren Iryo, destrozadas tras el impacto, a viajeros que han quedado atrapados dentro de los vagones mientras que las primeras ambulancias que han llegado al lugar del accidente comienzan a trasladar a los heridos. En ese Iryo, según muestran las fotografías, los pasajeros tratan de moverse sobre uno de los laterales, que tras el accidente está sobre el suelo. Mientras, varios viajeros han conseguido escapar y se han subido a la parte superior del vagón.