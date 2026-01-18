Al menos 156 fallecidos en accidentes de tren en España en lo que va de siglo
El de Angrois, en el 2013, fue el más grave. Dejó 80 muertos y 145 heridos18 ene 2026 . Actualizado a las 23:45 h.
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba) este domingo se suma a otros accidentes ferroviarios mortales ocurridos en España. El más grave ocurrido se produjo el del 24 julio del 2013 en Angrois. En él fallecieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas cuando un tren de alta velocidad que cubría la ruta Madrid-Ferrol se salió de la vía en la curva de A Grandeira, a unos dos kilómetros de la estación de Santiago. El exceso de velocidad fue la causa del accidente.
A continuación se detallan los accidentes de tren con víctimas mortales en España a lo largo de este siglo:
3 de enero del 2001.Doce personas muertas al arrollar un tren la furgoneta en la que viajaban, en un paso a nivel situado en el municipio murciano de Lorca.
3 de junio del 2003. Diecinueve muertos y 38 heridos al colisionar frontalmente, en el término municipal de Chinchilla (Albacete), un tren Talgo con 86 personas a bordo y un mercancías que circulaban por un tramo de vía única.
9 de marzo del 2004. Seis jóvenes muertos y otros tres heridos graves al ser arrollado el vehículo en el que circulaban en un paso a nivel sin barrera de la localidad de Martín de Yeltes, en Salamanca.
7 de mayo del 2004. Cinco personas muertas al ser arrollado el vehículo en el que viajaban por un tren cerca de la estación de ferrocarril de Hellín (Albacete).
21 de agosto del 2006. Siete muertos y 36 heridos al descarrilar un Intercity que cubría la línea A Coruña-Hendaya, en la localidad de Villada (Palencia).
24 de junio del 2010. Doce personas, en su mayoría jóvenes, mueren y catorce resultan heridas al ser arrolladas por un tren en la estación de Castelldefels (Barcelona), cuando descendían de otro para participar en la verbena de la Noche de San Juan que tenía lugar en la playa.
24 de julio del 2013. 80 personas fallecen y 145 resultan heridas al descarrilar un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago.
9 de septiembre del 2016. Cuatro muertos al descarrilar en la localidad pontevedresa de O Porriño un tren de la compañía Comboios de Portugal que cubría la línea entre Vigo y Oporto. El convoy circulaba a 118 kilómetros en una vía secundaria limitada a 30 kilómetros por hora.
20 de noviembre del 2018. Una persona muere y cinco resultan heridas leves al descarrilar un tren de cercanías en Vacarisses (Barcelona), en la línea R4 Manresa-Sant-Vicenç de Calders.
8 de febrero del 2019. Un tren de cercanías y otro regional colisionan frontalmente en Castellgalí (Barcelona), causando la muerte de la maquinista de uno de los trenes, de 26 años, y heridas a un centenar de pasajeros, tres de ellos graves.
2 de junio del 2020. Dos personas, el conductor de 89 años de un todoterreno y un maquinista de tren en prácticas de 32, fallecen en la localidad zamorana de La Hiniesta después de que la locomotora del Alvia que realizaba la ruta Ferrol-Madrid arrollara al vehículo, que se precipitó a la vía desde un paso a nivel, y descarrilara.
16 de mayo del 2022. Muere el maquinista de un tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en un choque entre un convoy de mercancías y uno de pasajeros en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), que también dejó 86 personas heridas, la mayoría leves.