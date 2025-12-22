El CIS de Tezanos sobreestimó de nuevo los apoyos a la izquierda y a Vox

Carlos Criado | EUROPAPRESS

El CIS que dirige José Félix Tezanos volvió a fallar en sus previsiones para las elecciones en Extremadura de este domingo, aunque la amplitud de las horquillas manejadas por el centro le permite aproximarse a los datos finales.

Tezanos sobreestimó una vez más a la izquierda e infló los apoyos de Vox, aunque colocó dentro de las horquillas finales los resultados del PP y del partido de Santiago Abascal. El CIS publicado el 28 de noviembre recogía un descenso de los apoyos de los populares, a los que otorgaba entre 25 y 29 actas con el 38,5 % de los votos. Finalmente fueron 29 y cinco puntos más de apoyo.

En el caso del PSOE, el centro demoscópico que dirige Tezanos también recogía un descenso de apoyo popular, aunque le dio unos resultados mejores de los que finalmente obtuvo, ya que preveían entre 19 y 22 asientos en la Asamblea de Extremadura y finalmente fueron 18, con el último de ellos aún pendiente del escrutinio del voto emigrante. Del 31,6 % de papeletas calculadas por Tezanos, el PSOE se quedó en el 25,7, con una clara sobreestimación.

En el caso de Vox, el sondeo del ente dependiente del Gobierno calculaba una subida hasta los 10-12 parlamentarios, que finalmente fueron 11, con un porcentaje de voto del 17,3 % que, finalmente, fue inferior en las urnas, aunque dentro del margen de error de cualquier encuesta. Por su parte, a Unidas por Extremadura también le daba un ascenso de apoyos, entre 6 y 7 escaños, que finalmente fueron siete con un porcentaje de voto más o menos similar en las urnas al previsto por el CIS.