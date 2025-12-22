El bloque de la derecha alcanza el 60 % de votos en Extremadura

El candidato de Vox a la presidencia de Extremadura, Óscar Fernández Calle, tras conocer los resultados. CARLOS CRIADO / EUROPA PRESS

El resultado de las elecciones confirma un giro ideológico histórico en Extremadura, un bastión tradicional de la izquierda, que ha gobernado en la comunidad un total durante 36 años desde la llegada de la democracia. En 2023, la derecha se impuso por primera vez con un 46,96 % de los votos frente al 45,88 % de la izquierda, representada por el PSOE y Unidas por Extremadura. Un resultado que ya anunciaba ese cambio de tendencia. Ahora, ese vuelco se ve catapultado, hasta el punto de que PP y Vox alcanzan juntos el 60 % de los votos totales.

El rotundo triunfo de la derecha en estas elecciones se debe al crecimiento del PP de María Guardiola, que pasa del 38,84 % del 2023 a un 43,15 % este domingo, pero también al fuerte impulso de los de Santiago Abascal que del 8,21 % de los anteriores comicios pasan a un 16,9 %.

Antes de la etapa de Guardiola, el mejor resultado de la derecha en Extremadura había sido el 46,21 % obtenido en solitario por el popular José Antonio Monago en el 2011. Entonces, no existía Vox y entre el PSOE e Izquierda Unida alcanzaron el 49,47 %.

Fuentes el PP nacional destacaban que Guardiola ha conseguido tres de los objetivos que se había marcado: superar el 40 % en porcentaje de voto; obtener más de 10 puntos de ventaja sobre el PSOE de Miguel Ángel Gallardo y ganar a la suma de toda izquierda en número de parlamentarios para depender menos de Vox. Respecto al cuarto, que era es escalar hasta los 30 diputados, se queda a un escaño de conseguirlo.

Con el mismo porcentaje de voto alcanzado este domingo en Extremadura, un 43,2 %, el PP lograría casi con seguridad, según los expertos, la presidencia en Castilla y León y en Aragón, próximos comicios a la vista.