El Gobierno destituye a la directora del CNI por el escándalo del caso Pegasus

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, antes de comparecer el pasado jueves ante la comisión del Congreso. JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

La jefa del CNI, Paz Esteban ha sido destituida, según adelanta el diario El País haciendo referencia a fuentes del Gobierno. El Gobierno nombró a Esteban directora del CNI el 31 de enero de 2020, pero solo de forma interina, en sustitución del general Félix Sanz Roldán, del que fue mano derecha, cuando este se retiró en julio del 2019, tras 10 años de mandato. Fue la primera mujer al frente de los servicios secretos españoles en toda su historia.

La salida de Paz Esteban, tras 39 años de trabajo en los servicios de inteligencia españoles, puede abrir la puerta al cierre de la crisis del caso Pegasus, el escándalo del espionaje a teléfonos móviles de altos cargos políticos que ha convulsionado la legislatura y ha abierto una crisis en el Gobierno de coalición y con sus socios de investidura.

Casi una humillación del Estado Fernando Ónega

El Gobierno lleva días alentando la idea de que, si alguien cae por la crisis del espionaje, sería la directora del CNI, Paz Esteban. A pesar de que no solo partidos como Esquerra sino sus propios socios de coalición, Unidas Podemos, han advertido ya de que no les bastará con que se sacrifique un peón técnico y reclamen una cabeza política, en concreto la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, los socialistas tratan de circunscribir la polémica al funcionamiento de los servicios de inteligencia. Y, sin embargo, el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, defendió este lunes que «a día de hoy no hay ni una sola razón para que la directora del CNI no esté en su puesto».