Los protagonistas del espionaje con Pegasus uno a uno

«Creo que (en el PSOE) no son conscientes de las consecuencias. Quien crea que esto no se puede cargar la legislatura, no está valorando la magnitud de lo que tenemos. No es una amenaza, es pura información». Fueron las palabras con las que el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, puso en duda la continuidad de la legislatura. Lo hizo este martes, coincidiendo con la reunión de la Junta de Portavoces, que tenía que decidir dos cuestiones fundamentales: la creación de una comisión de investigación sobre Pegasus y la comparecencia de Pedro Sánchez en el Pleno para arrojar luz sobre el asunto. El nuevo equilibrio de fuerzas motivó que la llave de las mayorías recayese sobre el PP. La comisión no salió adelante. Génova alegó que la seguridad del Estado estaba por encima de todo. Las explicaciones de Sánchez, sí, y previsiblemente las acumule a otra pendiente sobre el Sáhara.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, el pasado 9 de marzo en el Congreso de los Diputados. Ricardo Rubio | Europa Press

4.- MARGARITA ROBLES

Acoso y derribo

La ministra de Defensa lleva varios días sometida a un acoso y derribo por parte de los socios del Gobierno y de sus compañeros dentro de la coalición, al considerarla la máxima responsable de las supuestas escuchas realizadas por el CNI. El miércoles compareció en la comisión de su ramo para hablar de otro proyecto, pero pese a los intentos del PP, que pidió a los diputados que se ciñeran al orden del día, su comparecencia se acabó contaminando sobre el espionaje. Robles aprovecha para sugerir que la responsabilidad del teléfono de Sánchez era de Bolaños.