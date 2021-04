La izquierda quiere cambiar el rumbo de la campaña porque su plan estratégico no funciona

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 21/04/2021 05:00 h

La campaña va mal para la izquierda. No es un análisis muy sofisticado, pero es la realidad. El globo de Ayuso sigue creciendo. Y la posibilidad de que muera de éxito dejando sin representación a Vox parece esfumarse. El plan diseñado por la Moncloa no funciona. No lo niegan ni en el PSOE. Y el efecto Pablo Iglesias, si es que alguna vez existió, lejos de crecer, languidece. La buena noticia para la izquierda es que ha detectado el problema de inmediato. Y el cambio de planes para dar un giro al rumbo de la campaña está ya en marcha.

Las encuestas publicadas, y las tripas del sondeo del CIS sobre las generales, dejan claro que la estrategia de que Ángel Gabilondo se centrara solo en apelar al votante de Ciudadanos con un discurso templado ya ha fracasado. En ese nicho no hay prácticamente nada que rascar para el PSOE, porque la inmensa mayoría del antiguo voto naranja está ya en el PP. Y otra parte, en Vox. Como consecuencia, además, Cs apunta ya claramente a quedarse fuera de la Asamblea. Algo que pondría aún más difícil que el PP y Vox no sumen. Arrimadas, de hecho, empieza a tirar la toalla. Y Gabilondo ya elevó ayer el tono -aunque le cuesta-, tachando de «impresentable» a Ayuso. No es mucho, pero ya es algo para el flemático candidato del PSOE.

Iglesias tiene también claro que no carbura. Y pretende que lo de hoy sea un borrón y cuenta nueva. Lo fía ya todo al debate, sabiendo que es su punto fuerte. «Mañana empieza otra campaña», dijo ayer, reconociendo así el problema. Confía en tumbar a Ayuso en Telemadrid, pero en el PP recuerdan que en los debates, como en los cónclaves, quien entra papa sale cardenal. Y a la presunta víctima propiciatoria le basta con salir viva para triunfar. Ya pasó con Rajoy y Soraya.

«El partido de las tres traiciones. Vox va con todo contra Cs. «El partido de las tres traiciones». Así lo llamó su candidata, Rocío Monasterio. Las traiciones serían: la de Arrimadas huyendo de Cataluña; la de Rivera pactando con Sánchez y la de Murcia con la moción de censura.

«Voluntarios del PP» para ayudar a votar. La residencia San Juan de Dios de Madrid, que ofreció a los mayores que aloja que «voluntarios procedentes del PP» les ayuden a ir votar el 4 de mayo, rectificó ayer ante las críticas recibidas. Afirmó que se trató de «un error» y anuló la oferta.