Jorge Prado, séptimo, firma su mejor resultado en la reanudación del MXGP

09/08/2020 18:10 h

Séptima posición para el gallego Jorge Prado (KTM) en el Gran Premio de Letonia celebrado este domingo. La carrera, disputada en Kegums, marcó la reanudación del Mundial de MXGP de motocrós y la vuelta del lucense a las pistas tras su lesión de clavícula, que sufrió después de otra de fémur.

Prado, que se estrenó este año en categoría reina tras lograr dos veces el campeonato mundial de MX2, fue octavo en la primera manga y séptimo en la segunda para terminar séptimo en el cómputo de ambas de la tercera prueba puntuable del Mundial, primera tras el parón por el coronavirus, tras un accidentado inicio del campeonato con una fractura de fémur en la pretemporada y una de clavícula durante el paréntesis provocado por el coronavirus.

Se trata del mejor resultado global del gallego en lo que va de temporada, ya que se estrenó en Gran Bretaña con un décimo puesto (tras un noveno y un duodécimo en las mangas) y continuó con el noveno de los Países Bajos (cuarto y decimotercero en cada una de las dos carreras del gran premio).

«Después de estos meses tan complicados y sin haber podido hacer toda la preparación que me habría gustado, estoy muy satisfecho con el papel realizado. He comprobado que tengo velocidad para pelear con cualquiera y si no he luchado más para mantenerme delante es porque he pagado la falta de forma. Estoy muy contento con el rendimiento y el resultado, aunque al final he terminado reventado, no me queda nada de fuerza», comentaba el gallego al acabar la carrera.

El vencedor en Kegums fue el neerlandés Glenn Coldenhoff (Gas Gas), que ganó la segunda carrera y fue segundo en la primera. Tras él acabaron el esloveno Tim Gajser (Honda), que ganó la manga 1, y el francés Romain Febvre (Kawasaki).

El holandés Jeffrey Herlings (Honda) se mantiene como líder del mundial tras terminar en la cuarta plaza en las dos mangas disputadas en Kegums. Herlings mantiene el liderato por solo cuatro puntos de ventaja sobre Gajser, mientras que Prado es noveno.

El Mundial de motocrós continuará en Letonia esta semana. El miércoles tendrá lugar la cuarta cita, el MXGP de Riga, y el Gran Premio de Kegums tendrá lugar el domingo, ambos en el circuito de Kegums. Tres grandes premios en tan solo una semana, para ir recuperando las citas perdidas durante el confinamiento.

Otro gallego, Rubén Fernández, consigue el cuarto puesto en la carrera de MX2

En la categoría de MX2, el francés Tom Vialle ganaba la prueba y ampliaba su ventaja en el campeonato, en una carrera protagonizada por otro piloto gallego. Rubén Fernández terminó cuarto en la general, después de todo un espectáculo de agresivo pilotaje que le llevó a terminar tercero en la primera manga y séptimo en la segunda (después de caerse cuando iba tercero).