El Chuac ya ha realizado medio centenar de test para descartar casos de coronavirus

A CORUÑA 05/03/2020 10:30 h

El paciente positivo en coronavirus ingresado en el Hospital Universitario A Coruña continúa grave, pero estable, según confirmó este jueves María José Pereira, jefa del servicio de Medicina Preventiva del Chuac, quien también señaló que en estos momentos no tienen ningún caso pendiente de confirmación. La especialista subrayó en el programa Voces de A Coruña de Radio Voz que el equipo médico está «esperando la evolución» del enfermo, un hombre de 49 años que llegó el pasado fin de semana a la ciudad desde Madrid, y que permanece en una unidad de hospitalización del complejo coruñés.

«El tratamiento necesita su tiempo», indicó la especialista, quien también apuntó que «por la información que tenemos nuestro caso no está relacionado con el de Vigo», en alusión al paciente aislado a la espera de confirmación de coronavirus en el centro olívico.

La especialista señaló que «era previsible» que el virus alcanzase Galicia, y apuntó que hasta el momento en el conjunto de la comunidad se han practicado ya «por encima de 150 pruebas» para descartar sospechas, medio centenar de ellas en el Chuac. La preventivista indicó que también que en el Chuac «hemos censado a todas las personas, tanto profesionales como población que tuvo contacto con el paciente fuera de nuestro centro», a las que se ha dado indicaciones en función del tipo de contacto. Aunque no precisó el número de profesionales sanitarios, confirmó que en algunos casos se decidió que siguiesen la cuarentena en sus domicilios «no porque tengan más riesgo de desarrollar la enfermedad, que no lo la tienen, sino porque por su tipo de tarea están en contacto con población susceptible, con factores riesgo y de edad, son grupos de especial precaución».

Ante la posibilidad de que la epidemia obligue a restringir la actividad y origine un problema de falta de personal sanitario para atender a la población, Pereira aseguró que «eso no va a pasar, todo el sistema está preparado», recalcó, y aprovechó para recordar la importancia de que la población siga las recomendaciones de precaución básicas, como la higiene de manos.

«Estamos analizando con muchísima sensibilidad las situaciones que pueden ser de riesgo, lo importante es recalcar a la población que las pruebas se van a hacer siempre que hagan falta, lo que pasa es que eso no implica que se le hagan a todo el mundo simplemente porque sienta miedo». En este sentido, hizo un llamamiento a la tranquilidad e insistió en que «en nuestra comunidad en este momento el virus no está circulando, tenemos casos importados y no pueden ser más lesivos para la población los daños colaterales, como por ejemplo en la economía, que los daños para la salud que pueda provocar el propio virus».

«Tenemos que ser muy mesurados, me van a perdonar -dijo- pero yo a la población le recomendaría que tomase un poco de distancia, que intentara alejarse de este goteo de casos, sospechas, números, fallecimientos... porque eso no ayuda; lo que le ayuda son las recomendaciones sobre higiene respiratoria, lavado de manos y saber que los que tenemos que cuidarlos y protegerlos estamos trabajando en ello», concluyó.