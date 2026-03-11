Casi una agresión física al día a los profesionales del Sergas
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Sanidade registró 945 incidentes en el 2025, de los que 344 fueron con violencia física y 601 verbal; dentro de esta estadística se incluyen actos de pacientes con deterioro cognitivo o patologías psiquiátricas11 mar 2026 . Actualizado a las 19:58 h.
El 12 de marzo es el Día Europeo contra las Agresiones a los Profesionales Sanitarios y son muchas las estadísticas que se dan a conocer para poner de manifiesto la importancia de tolerancia cero frente