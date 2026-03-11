Casi una agresión física al día a los profesionales del Sergas

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

Concentración en febrero del año pasado en solidaridad con el enfermero apuñalado en las urgencias del Chuac
Sanidade registró 945 incidentes en el 2025, de los que 344 fueron con violencia física y 601 verbal; dentro de esta estadística se incluyen actos de pacientes con deterioro cognitivo o patologías psiquiátricas

11 mar 2026 . Actualizado a las 19:58 h.

El 12 de marzo es el Día Europeo contra las Agresiones a los Profesionales Sanitarios y son muchas las estadísticas que se dan a conocer para poner de manifiesto la importancia de tolerancia cero frente

