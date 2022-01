—¿Podría tener un terremoto como este alguna incidencia sobre la vida submarina, la pesca...?

—No, no. Los bichos tienen un sexto sentido. Ya pasó en la explosión del volcán de La Palma: los animales notaban que pasaba algo raro y se fueron antes de la erupción. Aquí pasa un poco lo mismo. El efecto sobre la fauna no existe. Al menos no inmediatamente.