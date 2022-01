La explicación al sismo submarino enfrente de Muros

No es la primera vez que se produce un seísmo de estas características y además en la misma zona (intervalo 1960-2006). La situación del epicentro, alejado de la costa, a unos 40 kilómetros, permite descartar movimientos del terreno, aunque no habría que dejar de lado que no se vaya a producir un nuevo sismo en los próximos días en el interior de la ría, mas o menos entre O Son e Portosin, donde la Serra de Barbanza alcanza su mayor altura, superando la de Cabo Ortegal en algunas decenas de metros. Ese suele ser un entorno repetitivo para los sismos, o incluso en Ribeira, en la ría de Arousa, porque los 700 metros del Barbanza que indican un levantamiento de la litosfera en ese punto, son un indicativo de movimientos sísmicos como todas las grandes montañas.

Por la magnitud y su posición de los sismo en la boca de la ría de Muros, al borde de la plataforma continental, tampoco hubiera sido nada extraño que asociados a ellos no se hubiera generado un pequeño tsunami de un metro de altura que habría alcanzado la costa en unos 5 minutos aunque podría haber proseguido otros 5 minutos mas hasta Noia o hasta Padrón, en el fondo de las dos rías mas próximas, con una onda de mayores dimensiones. Pero esto solo podrá saberse cuando se comprueben los resultados de las consultas, activas o pasivas, que está realizando el Instituto Geográfico Nacional entre los habitantes de la zona. Habrá que esperar que no se vuelva a repetir el fenómeno en los próximos días.