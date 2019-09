La madre del asesino de Valga: «O meu fillo non se merece estar onde está, é un santo»

0

18/09/2019 18:07 h

Hundidas, desconcertadas, confusas. Así se mostraron esta mañana, en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, la madre y la hermana de José Luis Abet, el asesino confeso de Valga. Es difícil digerir que alguien tan próximo, alguien que «sempre estuvo do meu lado, facendo paiasadas para facerme rir» según lo describía su hermana, haya sido capaz de asesinar a su exmujer, su ex cuñada y a su ex suegra. Solo eso explica las declaraciones de la madre de Abet, que perdió a su marido hace unos meses, cuando afirma que «o meu fillo fixo un daño moi grande. Pero o meu fillo non se merece estar onde está; é un santo».

La madre de Abet hacía esas declaraciones mientras en Valga se velaba por las tres fallecidas, en un auditorio municipal rebosante de dolor e indignación. A la familia de las asesinadas pidió la madre de su verdugo perdón y les dio el pésame a través de la pantalla, de espaldas a la cámara.

Pero insistía la mujer, y también su hija, en que a José Luis «tivo que darlle algo na cabeza» para cometer un acto tan atroz y para hacerlo, además, delante de sus hijos, dos menores que han perdido de un golpe a sus referentes familiares más próximos.

«Eran os meus nenos, sempre querían vir onda min, sempre me dicían ‘abueliña, eu quero vir onda vós, eu quero vir onda o meu papá...’ Mira que malo era seu pai», dijo, alimentando de paso la idea de que Sandra «non llos deixaba ver» a su progenitor, a quien «lle tocaban o sábado».

La hermana del asesino confeso de Valga también se mostraba desorientada. Relata que, cuando su hermano volvió a casa tras los crímenes, «botou as mans á cabeza e eu pensei, este home tivo que facer algo, porque eu nunca o vira así. Pero non imaxinaba esto». «El dixo que foi el. Neste momento dixo que se lle nublou a vista».