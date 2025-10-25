Somos Agro
A Asociación Forestal de Galicia propón compartir coa Administración o mantemento das franxas de biomasa e aumentar os medios para previr incendios

La Voz REDACCIÓN

SOSTENIBILIDAD

Una viña que se salvó del fuego, en medio del paisaje quemado por los incendios del verano en Quiroga. ALBERTO LÓPEZ

A entidade enviou un decálogo aos seus socios no que insta a contar todo o ano con persoal de prevención cualificado e suxire potenciar o pastoreo e as queimas prescritas

25 oct 2025 . Actualizado a las 19:21 h.

A Asociación Forestal de Galicia (AFG) propón mutualizar o mantemento das franxas de xestión de biomasa e aumentar os medios públicos dedicados á prevención de incendios. Son dúas das conclusións do decálogo que a entidade divulgou entre os seus socios con consideracións sobre os incendios forestais. 

«A maioría do monte está ben xestionado», explica o documento, que insta, non obstante, a atallar «con políticas e incentivos específicos» as zonas abandonadas. En relación coas franxas secundarias de xestión da biomasa, a AFG asume que é «moi difícil mantelas» e considera que deixar a responsabilidade e o custo do mantemento destas franxas á propiedade forestal «resulta excesivo, discriminatorio e inxusto», polo que propoñen unha mutualización da responsabilidade entre toda a sociedade. 

Ademais, a entidade considera que «debe ser tolerable unha altura do marto de 50 centímetros, que permite controlar o posible lume sen grandes dificultades».

A outra cuestión na que se fixa o decálogo é na prevención dos lumes forestais. A AFG explica que «cómpre investir moito máis en prevención e deseñar entre todos os axentes implicados uns plans de prevención eficaces elaborados e executados tendo en conta as diferentes condicións de cada distrito». A xuízo da asociación, as devasas tradicionais xa non son a solución e é preciso deseñar «grandes áreas de defensa estratéxicas» para conter a nova tipoloxía de incendios. 

O decálogo tamén insta a contar todo o ano con persoal cualificado traballando na extinción e incrementando a prevención. «Cómpre transmitir claramente cal é a Administración que ten a responsabilidade destas tarefas, sen confundir a opinión pública», recalcan, propoñendo que os medios de prevención abran a posibilidade de colaborar cos propietarios «para mellorar a eficiencia das brigadas».

En relación coa prevención, a AFG suxire potenciar o pastoreo e as queimas prescritas. «Aplicándoas correctamente minimizaranse os seus posibles efectos negativos, que sempre serán menores que os dos incendios salvaxes de verán que se queren previr», engaden.