Alejar los jabalíes del entorno de los núcleos de población, una prioridad en la lucha contra la PPA

las conselleiras de Medio Rural y Medio Ambiente se reunieron esta mañana con representantes del sector porcino Xoán Rey | EFE

Veinte días después de que España dejara de ser un país libre de peste porcina africana (PPA) tras detectarse un foco en el entorno de Barcelona, en Galicia continúa estudiándose qué hacer para controlar la población de jabalíes, uno de los principales vectores de transmisión de esta enfermedad animal. Las conselleiras de Medio Rural, María José Gómez, y de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, mantuvieron una reunión esta mañana con representantes del sector porcino _estaban responsables de Fegapor, la Agrupación Defensa Sanitaria de Ganado Porcino, la Asociación Galega de Veterinarios de Porcino (Agavepor) y de la Federación Galega de Caza, en la que cada uno expuso sus demandas e ideas para tratar de hacer frente al problema.

En lo que concidieron la mayoría es en que una prioridad es sacar los jabalíes del entorno de las ciudades, una zona de confort en la que además de criar entre el matorral que crece en las fincas que rodean muchas poblaciones, estos animales tienen alimento fácil a su alcance en los contenedores. En este sentido, la conselleira Ángeles Vázquez recordó la importancia de contar con el apoyo de las administraciones locales y de la propia ciudadanía para mantener limpias y desbrozadas las zonas urbanas y periurbanas, especialmente en los entornos de las grandes ciudades, con el fin de evitar que la especie encuentre en ellas refugio y alimento, siendo esta una medida eficaz para alejarla de las áreas pobladas.

Las conselleiras, según explican desde Fegapor, tomaron nota y prometieron consultar jurídicamente la puesta en marcha de las sugerencias expuestas: «A actitude foi moi boa porque as dúas conselleiras entenden a importancia que ten o sector, a facturación que supón, os postos de traballo que xera e o impacto económico que tería para o medio rural a chegada da PPA a comunidade galega. Entendemos que por en marcha todo o que pedimos require un proceso, pero agardamos que se axilice», explican desde Fegapor.

En la lista de prioridades está la limpieza y desbroce de las fajas de 50 metros que rodean los núcleos de población y agilizar la retirada de los jabalíes de esas zonas periurbanas. Esa fue una de las demandas de Fegapor, pero también es una medida que los cazadores entienden como necesaria al ser las zonas donde los jabalíes tienen más probabilidades de entrar en contacto con la población.

Los representantes del sector porcino también pidieron la habilitación de otras modalidades de caza, rebajar la burocracia a la hora de organizar batidas o dar los precintos para la caza del jabalí. Al mismo tiempo, han propuesto que se coloquen contenedores para recoger las vísceras de los jabalíes, que han de ser retiradas en los diez minutos posteriores a que el animal sea abatido.

Desde la Xunta volvieron a pedir al Ministerio de Agricultura la convocatoria de una conferencia sectorial específica para la PPA con el objetivo de coordinar todas las labores preventivas para frenar el avance de los focos.