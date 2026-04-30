Pilar Fernández será la número dos de la Fiscalía gallega al imponerse a otros siete fiscales

Pilar Fernández, en una imagen del 2018 durante una entrevista en La Voz cuando era fiscala en Santiago. SANDRA ALONSO

La fiscala general del Estado, Teresa Peramato, ha elegido a Pilar Fernández Pérez para ser teniente fiscal de Galicia, lo que la convertirá en la número dos de la Fiscalía gallega. Fernández es la mujer de Álvaro García Ortiz, quien dimitió como fiscal general del Estado tras ser condenado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados. La candidata se impuso a otros siete fiscales (tres eran mujeres) que también optaban al puesto vacante en la Fiscalía Superior de Galicia, dirigida desde el pasado noviembre por Carmen Eiró. Pese a las críticas lanzadas en los últimos días desde diversos sectores ante la posibilidad de que Fernández pudiese ser la elegida, fuentes de la Fiscalía General del Estado aseguraron ayer que tanto con este como con los demás nombramientos, Peramato se basó en «criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículo y experiencia, y en las propuestas de sus respectivos planes de actuación».

Además, en el caso concreto de Pilar Fernández, la fiscala del Estado destacó su «conocimiento directo y profundo de todo el territorio gallego, de sus fiscalías territoriales y de la interlocución con las principales instituciones autonómicas, así como su solvencia técnica, su visión transversal del Ministerio Fiscal y su acreditado compromiso con la igualdad y la cohesión institucional». Fernández atesora una extensa carrera en la que destaca por su especialización en la lucha contra la violencia machista y en la protección de menores. Ingresó en la carrera fiscal en 1998 y fue destinada a la entonces denominada Adscripción Permanente de Ceuta. En el 2002 se trasladó a la Fiscalía de Área de Santiago, donde trabajó durante casi veinte años. En la capital gallega fue fiscala de enlace de Violencia sobre la Mujer, Protección y Tutela de Víctimas en el proceso penal, Trata de Personas y Extranjería, y encargada del juzgado de familia. En el 2021 pasó a ocupar el cargo de fiscala adscrita a la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la mujer de la Fiscalía General del Estado y fue integrante también de la Unidad de Apoyo. Fue vocal electiva del Consejo Fiscal entre los años 2010 y 2014, así como ponente del Libro Blanco del Ministerio Fiscal (2014). Hace casi cuatro años se incorporó a la Fiscalía Provincial de Madrid como fiscala de Menores.

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Fue candidata a fiscala superior

En el 2021, Pilar Fernández presentó su candidatura a la Fiscalía Superior de Galicia, pero la entonces fiscala general del Estado, Dolores Delgado, decidió mantener en el cargo a Fernando Suanzes, que se jubiló el año pasado.

Como establece la normativa, la fiscala general del Estado tiene la última palabra sobre los nombramientos de fiscales, aunque antes debe oír al Consejo Fiscal, que es su órgano asesor y que emite un informe sobre cada propuesta. En esta ocasión fueron nombrados 22 altos cargos para distintos departamentos. Ahora serán propuestos al Gobierno para su ratificación antes de pasar a ocupar los puestos que estaban vacantes y a los que se presentaron 60 candidatos tras la publicación de la orden correspondiente el pasado 25 de marzo. Fuentes de la Fiscalía destacaron que de los 22 nombramientos hay 6 de la Asociación de Fiscales, de corte conservador, otros 6 de la Unión Progresista de Fiscales, y el resto no pertenecen a ninguna asociación.

Los otros aspirantes de Galicia

Además de Pilar Fernández, al puesto de número dos de la Fiscalía gallega optaban otros siete fiscales. Se trata de Javier Rey, que fue fiscal jefe en Lugo y en A Coruña; Fernando Martínez Quiroga, que es teniente fiscal en A Coruña; Beatriz Pacios, fiscala de Menores en A Coruña; Eva Regueiro, que es la fiscala jefa de Ourense; José Manuel Ucha, al cargo de Menores en Ourense; Olga Serrano, fiscala de delitos de odio en A Coruña, y Román Ruiz Alarcón, que es el fiscal autonómico de delitos económicos. Ruiz Alarcón optó a ser fiscal superior de Galicia el año pasado, pero no fue elegido.

Relevada la fiscala de Madrid que declaró contra Ortiz

Además del nombramiento de Pilar Fernández, la fiscala general del Estado ha tomado otra decisión de gran trascendencia, como es la de relevar a Almudena Lastra como fiscala superior de Madrid. Lastra declaró contra García Ortiz en el juicio en el que el exfiscal general del Estado fue condenado por revelación de datos reservados. A Lastra la sucede María Isabel Martín, que ejercía desde el 2018 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, órgano de apoyo de la fiscala general del Estado. Lastra llegó a preguntarle a García Ortiz si era él quien había filtrado datos de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Lastra había formalizado su candidatura para la reelección, pero había pocas opciones de su continuidad por el desgaste derivado del caso que afectó al anterior fiscal general. Dejará el cargo poniendo fin a una etapa marcada por su polémica gestión del caso de las residencias de mayores durante la pandemia y el impacto institucional de la causa que llevó al banquillo al exfiscal general del Estado. En el juicio a García Ortiz, Lastra advirtió que los correos con información sobre el novio de Ayuso se iban a filtrar, ratificando que cuando le consultó directamente a Ortiz si lo había hecho, él le contestó que eso no importaba. «Se me grabó en el alma», aseguró Lastra en su declaración en el Supremo, donde definió a González Amador como «un señor particular».

Las críticas a los nombramientos realizados por Teresa Peramato, en especial el de Almudena Lastra, llegaron ayer por parte de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de corte conservador. Este colectivo sugirió que las designaciones de los altos cargos de la Fiscalía responden a una «adhesión personal e inquebrantable» hacia ella o hacia Álvaro García Ortiz.

La Asociación de Fiscales critica que se lance a la sociedad, a la carrera fiscal y a los poderes públicos la idea de que se prescinde del mérito y la capacidad y se prima no solo la sintonía ideológica, sino también la afinidad personal. A juicio de esta asociación, Peramato culmina «el plan de evacuación» del equipo de apoyo de García Ortiz con la elección de una candidata, Isabel Martín, que estaba 800 puestos por debajo de Almudena Lastra en el escalafón. De Lastra destacan que cuenta con 35 años de carrera profesional que no puede «ser objeto de reparo alguno», y subrayan que «tuvo la osadía de contradecir la doctrina oficialista con ocasión de los graves cargos penales que se imputaron a Álvaro García Ortíz y por los que resultó condenado, siendo su testimonio uno de los elementos probatorios que fueron objeto de valoración en sentencia».

La jefatura de la Fiscalía de Lugo sigue vacante al no haber candidatos

La plaza de fiscal jefe de Lugo ha vuelto a quedar vacante al no recibir candidaturas y tendrá que ser convocada por tercera vez.

Los otros cargos nombrados por Peramato, además de la teniente fiscal de Galicia y la fiscala superior de Madrid, son:

María José Osuna. Fiscala jefa de la Inspección Fiscal del Estado.

Pilar Martín Nájera. Fiscala de sala jefa de la sección civil del Tribunal Supremo.

Pedro Crespo Barquero. Fiscal de sala jefe ante el Tribunal Constitucional.

María Pilar Rodríguez. Fiscal de la sección social de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Adrián Salazar. Fiscal superior de Baleares.

Jaime Serrano. Fiscal superior de Canarias.

Emilio Manuel Fernández. Fiscal superior de Castilla-La Mancha.

María Asunción Losada. Fiscala superior de Aragón.

Francisco Javier Montero. Fiscal superior de Extremadura.

Juan José García Criado. Teniente fiscal de la Inspección Fiscal del Estado.

María Eugenia Hernández. Fiscala de la Audiencia Nacional.

José Ernesto Fernández Pinós. Fiscal jefe de Cuenca.

José Fernández Mérida. Fiscal jefe de Burgos.

María Díaz Berbel. Fiscala jefa de Castellón.

Antonio Romeral Moraleda. Teniente fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción.

Ernesto José Vieira. Teniente fiscal de Canarias.

Antonio Mateos. Teniente fiscal de Extremadura.

José Rogelio Muñoz Oya. Teniente fiscal de Andalucía.

Carolina Santos Mena. Teniente fiscal de Cantabria.

Juan de Mena Colino. Fiscal jefe de área de Mérida.