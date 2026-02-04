Carballo, Friol, O Pereiro de Aguiar y A Estrada se incorporan a la toma de decisiones sobre la gestión de biomasa

Imagen de archivo de un operario desbrozando CARLOS CORTES

La comisión de seguimiento del nuevo convenio para la gestión de la biomasa en las franjas secundarias, firmado entre la Consellería do Medio Rural y Seaga, ha aprobado la incorporación de cuatro ayuntamientos a este órgano directivo presidido por el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco. Se trata de los municipios de Carballo, Friol, O Pereiro de Aguiar y A Estrada que, como representantes de cada una de las provincias gallegas, formarán parte de las deliberaciones y de la toma de decisiones sobre el desarrollo de este acuerdo. Estos ayuntamientos han sido seleccionados entre las primeras solicitudes de adhesión por ser los de mayor superficie incluida en franja secundaria de cada provincia, es decir, las áreas más próximas a los núcleos de población. Con esta medida se busca «integrar e implicar aínda máis aos entes locais na xestión dun acordo» al que ya se han sumado 131 municipios, lo que supone más de un tercio del total de Galicia. Es la primera vez que en el acuerdo no está la Fegamp.

El principal objetivo de este convenio es consolidar el «sistema público de xestión da biomasa» para apoyar a los municipios y a los titulares de los terrenos a cumplir con sus obligaciones de limpieza cerca de las viviendas. Entre las novedades de este marco operativo destaca el incremento del presupuesto destinado a estas tareas, que se duplica hasta alcanzar los 25 millones de euros anuales, incluyendo un fondo específico de limpieza de franjas dotado con 10 millones por anualidad. Además, se refuerza el apoyo a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, donde la Consellería puede asumir la competencia para ordenar la ejecución subsidiaria de los trabajos.

Asimismo, la nueva normativa del 2026 permite agilizar las ejecuciones subsidiarias en zonas de riesgo de incendio cuando los propietarios no cumplan con sus deberes. Otra de las mejoras es el aumento de las parroquias priorizadas, donde los titulares pueden contratar los servicios de Seaga a un coste reducido, «que pasaron de 157 en 2025 a 276 en el 2026». Al amparo de este acuerdo, las entidades locales también recibirán ayuda para elaborar o modificar su plan municipal de prevención y realizar inspecciones. El convenio garantiza que Seaga pueda realizar ejecuciones subsidiarias en hasta 10 hectáreas por ayuntamiento al año fuera de las parroquias prioritarias, así como la limpieza de 12 kilómetros de vías municipales.