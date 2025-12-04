La Fegamp no acepta el plan de Medio Rural para limpiar las fajas secundarias

Imagen de archivo de una finca desbrozada en el concello de Teo XOAN A. SOLER

La propuesta de la Consellería do Medio Rural para renovar el convenido en materia de prevención y defensa contra incendios forestales para la consolidación del sistema público de gestión de la biomasa en las fajas secundarias no convence a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Entre las mejoras que proponen para aceptar la propuesta está que en la colaboración autonómica para asumir la ordenación de la ejecución subsidiaria de la limpieza de estas áreas se incluyan los ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes, no solo los que se queden por debajo de los 10.000 como propone la Xunta. Además, piden que sea el Gobierno autonómico el que asuma el procedimiento sancionador en su totalidad.

Pero estas no son las únicas razones por las que la entidad apela a continuar con la negociación. Desde la Fegamp piden también seguir negociando la posibilidad de ampliar las intervenciones en núcleos especialmente amenazados; establecer un plazo de vigencia del convenio de dos años prorrogables a otros dos; reiterar que los recursos obtenidos por los concellos con cargo a las dotaciones presupuestarias del Fondo de Cooperación Local tengan carácter de financiamiento incondicionado o la no aprobación de la disposición adicional tercera de la lei de Medidas que acompaña a la lei de Orzamentos, relativa a la detracción por importe del 30% de las cantidades que corresponda percibir a cada concello en el correspondiente ejercicio presupuestario por su participación en el Fondo de Cooperación Local.