Los concellos deberán adherirse de nuevo al convenio para la limpieza de franjas en el que por primera vez no está presente la Fegamp

Limpieza de vegetación para prevenir incendios PACO RODRÍGUEZ

La Consellería do Medio Rural ha firmado este lunes el nuevo convenio para la gestión de la biomasa en las franjas secundarias de las aldeas con la empresa pública Seaga. La conselleira, María José Gómez, destacó la «urxencia» del acuerdo para poder comenzar con las tareas de prevención de incendios a principios del 2026 en el que por primera vez no estará presente la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Por esa razón, y al tratarse de un convenio diferente, todos los concellos deberán adherirse de nuevo al convenio (hasta ahora participaban 291 municipios). Podrán hacerlo en los próximos días, cuando se publique en el Diario Oficial de Galicia un anexo con la solicitud. Hasta ahora, también tenían que ser los municipios los que solicitaran su adhesión.

Desde la Fegamp afirman que no se negaron a firmar el convenio para la limpieza de las franjas secundarias, sino que rechazaron la última propuesta de la Xunta y solicitaron que continuaran las negociaciones para llegar a un acuerdo.

El acuerdo actual expiraba el 31 de diciembre y la Xunta ya llevaba meses trabajando en la elaboración de un nuevo documento en el que se preveían incrementar los fondos y el número de parroquias priorizadas.

Y así será. La titular de Medio Rural firmó un convenio durante cuatro años (hasta el 2029) con la directora-gerente de Seaga, Luisa Piñeiro, en el que se aumentan los fondos para estas tareas, duplicándose hasta los 25 millones de euros anuales, en los que se incluye una partida específica de limpieza de franjas de 10 millones. El acuerdo incluye un refuerzo de apoyo a los concellos y particulares, en especial a los de menos de 10.000 habitantes, y promueve que se realicen ejecuciones subsidiarias en zonas de riesgo de incendios en las que los titulares no cumplan con sus obligaciones.

Los fondos para prevención de incendios forestales crecerán un 50 % en el 2026 MARIO BERAMENDI

Se incrementa el número de parroquias priorizadas, que pasan de 157 a 276, y donde los particulares podrán seguir contratando a Seaga para desbroces por un importe reducido de 420 euros por hectárea. El convenio mantiene las 10 hectáreas de ejecución y los 12 kilómetros de vías municipales que Seaga puede hacer en los concellos adheridos que así lo soliciten, y siempre que presenten un plan de actuación, como hasta ahora. Además, para los de menos de 10.000 habitantes se refuerzan los apoyos en cuanto a inspección, notificación, sanción y ejecuciones subsidiarias en aquellas zonas que se detecten de alto riesgo de incendio.

Además, el acuerdo ampliará el suministro de especies que ayuden a construir una franja natural de protección de los núcleos urbanos y hagan innecesarias las continuas limpiezas de esas parcelas. A través de Seaga, los concellos adheridos tendrán a su disposición ayuda para la revisión, modificación o elaboración del plan municipal de prevención, así como de apoyo para realizar las inspecciones, notificaciones y preparación de los documentos necesarios para ordenar las ejecuciones subsidiarias y los propios trámites de sanciones.

La prevención como tarea compartida

La conselleira recordó este lunes que el nuevo convenio es «completamente necesario» para comenzar con las tareas de prevención antes de que llegue el verano del 2026 y aprovechó para animar a los concellos a solicitar su adhesión al acuerdo.

María José Gómez afirmó que todas estas medidas son «altamente beneficiosas», tanto para las localidades adheridas como para sus vecinos, «xa que a prevención fronte aos lumes é cousa de todos». En un acto en el que también participó el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, la conselleira aseguró que la prevención es una prioridad para la Xunta, un compromiso que, según dijo, se demuestra con hechos; por eso aludió al incremento del 50 % del presupuesto, que en el 2026 asciende hasta los 75 millones de euros.

Desde Medio Rural explican que han llevado a cabo acciones como la limpieza y creación de cortafuegos, pistas forestales, puntos de agua o las quemas prescritas. Además, colaboran con las comunidades de montes y ponen a disposición de los concellos varios instrumentos en materia preventiva.

Entre las peticiones de la Fegamp para sumarse al nuevo convenio se incluían ampliar las intervenciones en núcleos especialmente amenazados, establecer el plazo de vigencia del acuerdo en dos años, incrementar la colaboración autonómica para asumir la ordenación de la ejecución subsidiaria de menos de 10.000 a 15.000 habitantes o que la Xunta asumiera el procedimiento sancionador en su totalidad.