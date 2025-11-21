Medio Rural revisa el convenio de gestión de biomasa: más parroquias priorizadas y mayor presupuesto tras el 31 de diciembre

Medio Rural

El 31 de diciembre expira el último convenio de gestión de la biomasa en las franjas secundarias de las aldeas suscrito el pasado mes de abril entre la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, y la directora-gerente de la empresa pública Seaga, Luisa Piñeiro. Aunque el acuerdo puede prorrogarse, parece que Medio Rural está trabajando ya en la elaboración de un nuevo convenio en el que, entre otras cosas, incrementará el número de parroquias priorizadas.

Esta fue una de las novedades que avanzó este viernes la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, durante la supervisión de los trabajos de limpieza y roza de fincas que se están haciendo en la parroquia ourensana de Cudeiro al amparo del actual acuerdo con la Fegamp y Seaga. Actualmente un 92% de los municipios gallegos (288 ayuntamiento) están adheridos a un acuerdo.

El aumento de parroquias priorizadas en el que trabaja Medio Rural abre la puerta a que los propietarios de parcelas ubicadas en las franjas secundarias de los núcleos ubicados en esas parroquias puedan solicitar la intervención de Seaga para desbrozar sus fincas a un precio reducido.

Pero no es esta la única novedad que adelantó la conselleira. En un comunicado remitido por su departamento apuntan que el nuevo convenio tendrá un presupuesto el año que viene de unos 25 millones de euros —el suscrito este año disponía de 12,25 millones de euros—, tratará de agilizar las ejecuciones subsidiarias más urgentes en las zonas donde haya mayor riesgo de incendio, se prestará más apoyo a los concellos de menos de 10.000 habitantes y se crearán más barreras naturales en las franjas secundarias, donde se incentivará la plantación de frondosas como ya recoge el convenio en vigor. .