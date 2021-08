¿Atajará la caza libre el problema del jabalí?

Esta es la segunda vez que se declara la emergencia cinegética temporal en Galicia. La primera fue en el 2019, en 33 concellos. Desde Medio Ambiente dicen que «tras esa experiencia pioneira, a efectividade da medida quedou avalada polos datos xa que os avisos nestas comarcas reducíronse un 29,4 % respecto á tempada de caza precedente».

Antes de aquella primera emergencia, Unións Agrarias había presentado otro plan de control del jabalí. En su elaboración había participado Manuel Calvo, gerente del Grupo Spartana Control, quien aplaude el paso dado ahora por Medio Ambiente, con matices. A su juicio, tendría que aprovecharse la carne de los animales abatidos llevándolos a salas de despiece de animales de caza como la que hay en A Fonsagrada. O hacer un uso de los que se capturen en vivo. Por ejemplo, trasladarlos a cotos de caza. Tiene claro que «hai que garantir o equilibrio entre a actividade agrogandeira e a conservación do ecosistema natural. É certo que a poboación de xabaril se desbocou pola acción do home, pero tamén é certo que está atacando cultivos como o millo que son a cartilla de aforro dos gandeiros, e algúns están deixando de plantar porque non lles sae rendible. Hai que equilibrar a balanza».