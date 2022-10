Polígono de terras de iniciativa pública en Oímbra

Noutros seis, a Xunta acaba de aprobar a declaración de utilidade pública, tras rematar os estudos de viabilidade. Dedicaranse, principalmente, a cultivos de horta, viñedo e forestal. Son os de Barzamedelle en Leiro, Pousada en Riós, Vences en Monterrei, Solbeira en Paderne de Allariz, Vilalén-Tomonde en Cerdedo-Cotobade, e Mandelos en Crecente. E nos polígonos de Remuíño en Arnoia e Santaia-Foxado en Curtis están practicamente rematados os estudos de viabilidade. Por último, hai outros once nos que se ten iniciado o procedemento. Suman 4.674 hectáreas, 9750 parcelas e máis de cinco mil propietarios.

Medio Rural recorda que este instrumento só se emprega en zonas nas que existe vontade e interese por parte dos donos e da xente do lugar, pois a lei establece que para poñelos en marcha é preciso contar co acordo de máis do 70 % dos titulares da terra. Ao abeiro destes polígonos, reestrutúranse parcelas para que teñan un tamaño suficiente que garanta a súa rendibilidade, dando prioridade ás explotacións xa instaladas que demandan base territorial. Existen tamén unhas zonas nas que este instrumento terá preferencia, coma aquelas de concentración parcelaria que presenten un abandono superior ao 50 % ou as áreas cortalumes.