Miguel Bosé rechaza el uso obligatorio de mascarillas, y cree que la gente debería estar «en la calle y trabajando»

21/08/2020 19:21 h

Segunda entrega de las teorías de Miguel Bosé sobre la pandemia de coronavirus. Si el jueves dedicaba su vídeo de Instagram a aclarar la existencia del coronavirus -que «sí existe», según ha aclarado-, el viernes ha decidido expresar su opinión sobre el uso obligatorio de mascarillas.

El cantante fue noticia hace solo unos días por su expreso apoyo a la manifestación antimascarillas del pasado domingo en la plaza de Colón, y, en efecto, consecuente con esto, el artista español ha declarado su rotundo rechazo al uso de mascarilla «obligatoria y sin excusas».

Miguel Bosé aclara que, con ello, se refiere a su uso por la población en general, aunque defiende su utilización, con reservas, en ciertos colectivos. «¿Quién la tiene que llevar entonces?», expone el cantante de Don Diablo, «que la lleven los enfermos, sanitarios, obviamente, y los ancianos para prevenir y que no se nos vayan», ha señalado el músico en Instagram para abordar su postura respecto a las medidas contra esta enfermedad.

«La gente tendría que estar en la calle y trabajando, produciendo y ganando su dinero para poder subsistir, pagar sus impuestos y hacer una vida normal»

El artista español, sin embargo, ha sido fotografiado en alguna ocasión usando mascarilla en público, y, por ello, ha explicado que él también usa la mascarilla «a veces», en aquellas ocasiones o lugares en los que no llevarla puesta «puede molestar a la gente», aunque también ha aclarado que él tiene exención médica para no llevarla debido a que tiene asma y la mascarilla le genera «problemas respiratorios».

En el caso de la población general, sin embargo, Miguel Bosé se opone frontalmente a su uso. La gente «tendría que estar en la calle y trabajando, produciendo y ganando su dinero para poder subsistir, pagar sus impuestos y hacer una vida normal. Salud es respirar, hay que respirar, por favor», ha defendido, antes de comparar esta situación con años anteriores, en los que las autoridades no obligaron a seguir ninguna precaución durante las epidemias anuales de gripe.

«¿Dónde estaba la histeria el año pasado, hace dos, hace tres, cuando hubo tanto contagio de gripe, más masivo, y donde hubo muchos más muertos? ¿Se paró la economía? ¿Se impidió salir a vivir, a respirar a trabajar, que es dignidad? ¿A ganar dinero? Entonces, a la mascarilla obligatoria, generalizada y sin excusas, digo no», ha concluido.

Segunda entrega de sus valoraciones de la epidemia

Tras sus polémicas acciones a través de redes sociales, Miguel Bosé se ha propuesto exponer detalladamente su opinión -«porque hay mucha manipulación», según él- sobre los temas relativos a la pandemia de coronavirus en vídeos en su cuenta de Instagram. Si en esta ocasión se ha referido a las mascarillas, el día anterior le tocaba el turno al propio SARS-CoV-2, que «sí existe y ha matado a mucha gente», ha reconocido.

«Empezamos por el bicho», dijo en su primer entrega en Instagram, «se ha dicho que yo he dicho que han dicho que yo he dicho que el bicho no existe. El bicho existe y ha matado a mucha gente, en marzo-abril de este año mató a mucha gente», y continúa diciendo que «nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias y también se nos fueron las personas que tenían patologías previas, porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado. Fue devastador».

Bosé remarcó que, a partir del mes de abril, la cifra ha ido bajando, según los datos oficiales del Gobierno: «Los datos que manejamos son oficiales. No estamos inventando nada. Quien tenga paciencia puede acceder a estas páginas y contrastar. Cuando os llegue una noticia, haced el esfuerzo de buscar más allá, no escuchar una sola voz: de esa manera se contrasta y podemos hacernos nosotros una imagen de lo que realmente sucede», afirmó, antes de recomendar los vídeos de Marina Castells, una bióloga y terapeuta emocional que, aunque no niega la existencia del coronavirus, intenta desmontar la letalidad del mismo, aunque haciendo un análisis ciertamente simplista de los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad.

Es por ello que el músico reiteró que «en estos momentos la fuerza (del virus) está disminuyendo» y pide contrastar las informaciones de distintas fuentes. En este sentido, recordó que «muchos han sido castigados» por ofrecer estas versiones y se puso como ejemplo, puesto que no tiene habilitada una de sus redes sociales por haber sido «un niño malo».