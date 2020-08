Miguel Bosé reconoce que el «bicho sí existe y ha matado a mucha gente»

0

Agencias 20/08/2020 21:56 h

Miguel Bosé está siendo la cara más visible, y la más comentada, del movimiento negacionista del coronavirus. En sus redes sociales, el cantante español ha sacado su vena más conspiranoica para poner en duda las intenciones de los gobiernos y las multinaciones en plena pandemia, difundiendo todo tipo de bulos u informaciones incompletas, oponiéndose al uso de las mascarillas o dando alas a quienes defienden rocambolescas teorías que vinculan la futura vacuna contra el covid con el 5G, los microchips y Bill Gates. Lo último fue alentar a los ciudadanos españoles a participar en la multitudinaria manifestación antimascarillas del pasado domingo en la plaza de Colón.

Bosé hará varios vídeos para explicar sus teorías sobre la pandemiaAhora, Miguel Bosé ha decidido dar la cara por completo y compartir sus pensamientos con todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram para aclarar lo que piensa, «porque hay mucha manipulación», ha dicho. Lo hará, aparentemente, en entregas periódicas, en los que irá desgranando sus teorías acerca de la epidemia del coronavirus.

En su primer vídeo, el cantante de, entre otros éxitos, Amante Bandido, responde a una sencilla pregunta: ¿Existe realmente el coronavirus? En esto es contundente: «Existe, y ha matado a mucha gente».

«Empezamos por el bicho», dice en Instagram Miguel Bosé, «se ha dicho que yo he dicho que han dicho que yo he dicho que el bicho no existe. El bicho existe y ha matado a mucha gente, en marzo-abril de este año mató a mucha gente», y continúa diciendo que «nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias y también se nos fueron las personas que tenían patologías previas, porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado. Fue devastador».

«Se ha dicho que yo he dicho que han dicho que yo he dicho que el bicho no existe. El bicho existe y ha matado a mucha gente»

Bosé remarca que, a partir del mes de abril, la cifra ha ido bajando, según los datos oficiales del Gobierno: «Los datos que manejamos son oficiales. No estamos inventando nada. Quien tenga paciencia puede acceder a estas páginas y contrastar. Cuando os llegue una noticia, haced el esfuerzo de buscar más allá, no escuchar una sola voz: de esa manera se contrasta y podemos hacernos nosotros una imagen de lo que realmente sucede», ha afirmado, antes de recomendar los vídeos de Marina Castells, una bióloga y terapeuta emocional que, aunque no niega la existencia del coronavirus, intenta desmontar la letalidad del mismo, aunque haciendo un análisis ciertamente simplista de los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad.

Es por ello que el músico ha reiterado que «en estos momentos la fuerza (del virus) está disminuyendo» y pide contrastar las informaciones de distintas fuentes. En este sentido, ha recordado que «muchos han sido castigados» por ofrecer estas versiones y se ha puesto como ejemplo, puesto que no tiene habilitada una de sus redes sociales por haber sido «un niño malo».