Genoveva Casanova, ¿la cuarta en discordia en el matrimonio de Paloma Cuevas y Enrique Ponce?

La Voz de Galicia Martín Bastos

06/07/2020 14:02 h

La separación de Paloma Cuevas y Enrique Ponce es ya el culebrón del verano del 2020. La revista Semana publicaba el pasado miércoles que la pareja había decidido divorciarse tras casi 25 años de matrimonio y unos cuantos más de relación. Aunque las primeras informaciones apuntaban a que se trataba de una ruptura amistosa, provocada por el «desgaste» en la relación y que su principal preocupación eran sus dos hijas. Pero esta teoría empezaba a tambalearse a las pocas horas, cuando algunos periodistas como Beatriz Cortázar aseguraba que una tercera persona habría irrumpido en la relación y dinamitado finalmente el matrimonio.

Lo hacía en el programa Es la mañana de Federico: «Hace meses hubo fotografías que no salieron a la luz. Esto es muy delicado, y por fuentes veraces del entorno (ellos no quieren manifestarse) me hablan de que sí hay terceras personas por parte de Enrique. No de Paloma. Con una relación que se remonta a enero-febrero el 2019, incluso con un viaje a México de ambos. Llegaron a la prensa fotografías que no se publicaron. Estamos hablando supuestamente de una tercera persona, una chica muy joven de no más de veinte años».

El pasado viernes se conocían más datos de la identidad de la joven: Se llama Ana Soria, tiene 21 años y es de Almería, hija de un conocido matrimonio. Estudia la carrera de Derecho en Granada y es aspirante a modelo (se presentó hace unos meses a un concurso de misses) y también a actriz. ¿Cómo conoció al torero y cuando? Dicen que fue a través de las redes sociales, hace casi dos años, cuando la joven, aficionada al mundo de los toros le escribió para confesarle su admiración.

La relación con Ana Soria se remonta a hace ya meses, y dicen periodistas y fotógrafos de prensa rosa que en el 2019 se tomaron unas fotografías de la pareja, que ya habrían viajado a México juntos, pero que en ese momento se retiraron del mercado. El pasado viernes, Lydia Lozano mostraba en Sálvame la primera imagen de la pareja. En ella se ve al torero Enrique Ponce y y a Ana Soria mirando a la cámara y sonrientes. El noviazgo va tan en serio que el diestro conoce ya a los padres de su novia, casi treinta años menor.

Casi al mismo tiempo, Paloma Cuevas hacía sus primeras declaraciones tras hacerse pública la relación extramatrimonial de su marido. «Serena. La palabra es serena. Serena porque mi fe me permite estar tranquila, y serena porque la felicidad de mis hijas está por encima de todo», respondía a la pregunta de cómo estaba. «í, es un momento muy difícil... pero ahora no me quiero preocupar por mí. Solo quiero que mis hijas y mis padres estén bien. Jamás voy a hablar mal del padre de mis hijas. Nunca voy a decir nada negativo de él. Hemos tenido un matrimonio precioso durante 24 años, y un amor muy real, muy verdadero. Nos tendremos el mismo cariño de siempre. Nos llevamos muy bien, y eso no va a cambiar... porque eso es imprescindible para que mis hijas sean felices», aseguraba en la revista ¡Hola!.

Si la situación de la familia es complicada, en las últimas horas ha entrado un nuevo nombre en el ruedo para añadir aún más confusión. Se trata de Genoveva Casanova, expareja de Cayetano Martínez de Irujo y madre de sus dos hijos Luis y Amina, que forma parte del círculo de amigos íntimos de la ya expareja, como también lo son el cantante Luis Miguel (con el que también tuvo una relación), Pedja Mijatovic, Raúl González y Luis Alfonso de Borbón, entre otros. Genoveva Casanova, expareja de Gonzalo Vargas Llosa y que también salió durante un tiempo con el exministro del PP Michavila, habría tenido una relación con Enrique Ponce, lo que supondría una grave traición a Paloma Cuevas. «Durante muchísimos años se han ido de viaje, se iban a todos los sitios juntos. Es verdad que hace bastante tiempo Genoveva no se veía en ese grupo», señalaba uno de los colaboradores de Viva la vida.

Casanova desmintió tajantemente estas insinuaciones. «Dice ¿qué locura es esta? ¿Cómo pueden pensar que soy yo cuando somos como hermanos? Mis amigos son los dos y los quiero muchísimo a ambos. Hay que demostrar respeto, cariño. No doy crédito, pero ¿qué está pasando?», aseguraba la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo, que se puso en contacto con el colaborador de Telecinco Carlos Pérez Jimeno para desmentirlo, asegurando además que pondrá el asunto en manos de sus abogados.