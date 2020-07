Primera foto de Enrique Ponce y su nueva novia juntos

0

La Voz de Galicia Martín Bastos

04/07/2020 13:17 h

La nueva pareja de Enrique Ponce no solo tiene ya nombre y apellidos, ahora también tiene cara. Han sido los chicos de Sálvame, en concreto Lydia Lozano, la primera en hacerse con una imagen de la pareja juntos y felices, y mostrársela al resto del mundo. La foto, por el ángulo, parece un selfie sacado por la chica en cuestión, Ana Soria, una rubia almeriense de 21 años de edad que estudia la carrera de Derecho en Granada y, además, se prepara para ser modelo y actriz.

La imagen de la que todo el mundo va a hablar 😱 https://t.co/rp7fEVsiGr — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 3, 2020

Si no lo veo no lo creo: parece que se confirma que, efectivamente, tras poner fin a 24 años de matrimonio con Paloma Cuevas el diestro ha rehecho su vida con una mujer 30 años menor que él. A pesar de que la revista que el pasado miércoles publicaba en exclusiva la separación aseguraba que esta decisión estaría tomada por el desgaste de la relación y que no había terceras personas, las malas lenguas dicen que los nuevos tortolitos se conocen ya desde el 2018, cuando la joven se habría puesto en contacto con el valenciano a través de las redes sociales.

Pero vamos a la foto. El equipo del programa de Telecino asegura que se tomó este pasado fin de semana en Mojácar, Almería, donde reside la joven con su familia, hija de un conocido matrimonio almeriense. Justamente para conocerlos habría viajado Ponce al sur, alojándose ambos en el hotel de un amigo de la familia por recomendación del padre de Ana, el abogado Federico Soria. Cuenta Lydia que la pareja comió en Garrucha, un pueblo pesquero de Almería famoso por su deliciosa gamba roja, y que después tomaron algo en un chiringuito a pie de la playa de Cueva del Lobo llamado Lúa.