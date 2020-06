0

La Voz de Galicia Martín Bastos

17/06/2020 11:19 h

Feliciano López y Sandra Gago esperan su primer hijo, según avanza la revista ¡Hola!. La modelo está embarazada de tres meses y está previsto que el bebé nazca en diciembre. La noticia feliz noticia para la pareja llega cuando faltan pocos meses para que celebren su primer año de casados. Contrajeron matrimonio el pasado mes de septiembre en Marbella rodeados de 200 invitados, entre ellos muchos compañeros de profesión del tenista.

El deportista, que ha pasado los últimos meses muy pendiente de la crisis del coronavirus, que ha paralizado totalmente todos los deportes, pero especialmente el tenis y en concreto el torneo de la Mutua Open de Madrid, que él mismo organiza. «Nunca había estado tanto tiempo sin jugar. Estos primeros días han sido muy duros. Tenemos mucho tiempo todos para estar preparados físicamente. Hay que ir despacio porque puede haber una plaga de lesiones», explicaba. Eso sí, intentaba sacar algo positivo de todo lo ocurrido: «Una de las cosas positivas que he sacado ha sido disfrutar de estar en casa más de dos semanas seguidas. Es algo que no he podido hacer durante 20 años en mi vida. Quiero sacar algo bueno de este momento tan difícil».

Su tortuosa relación con Alba Carrillo

Feliciano López parece que ha terminado encontrando la estabilidad con Sandra Gago, tras unos años muy convulsos: los de su relación con Alba Carrillo. La modelo y ahora colaboradora de Mediaset, se casó con el tenista el 2015 en una boda por todo lo alto en la que incluso lució tres vestidos diferentes. El amor duró poco, y la pareja no llegó a celebrar su primer aniversario de boda. Feliciano López pedía el divorcio a la modelo y ahí comenzaba una guerra en la que Alba Carrillo desveló todo tipo de intimidades sobre la vida de la pareja. Desde qué él le pidió de manera fría matrimonio, que estuvo a punto de volverse atrás días antes de la boda, la injerencias de la familia del tenista e incluso de su vida íntima.

Por su parte Feliciano López aguantó el chaparrón de ver su intimidad expuesta en la prensa del corazón y tan solo confesó en el programa Mi casa es la tuya que separarse de Alba Carrillo había sido «un palo». «Para mí fue un palo que terminara nuestro matrimonio porque yo había puesto mucha ilusión. Que al poco tiempo veas que no funciona es una desilusión». Y aprovechando este momento de confesión, le mandó un mensaje a su exmujer: «Yo tomé la decisión de separarnos, pero la cosa no iba bien. Era obvio que tarde o temprano iba a pasar eso. No puedo hablar mal de una persona con la que he compartido mi vida. No parece ético. La vida personal es la vida personal y las cosas se han de solucionar en la intimidad», aseguraba.

««Yo lo he llevado como buenamente he podido. Es muy difícil para un tenista o la pareja de un tenista poder tener una relación normal. Yo paso en Madrid dos meses y medio al año. Los tenistas no somos gente fácil porque estamos acostumbrados a hacer desde pequeños lo que queremos. La gente cercana lo entiende bien. Algunos más que otros. Te vuelves una persona independiente. Una cosa que la gente no entiende bien es que lleve 25 años haciendo lo mismo. Tengo mi equipo y somos una familia, tenemos nuestros propios hábitos», añadía el tenista, que parece que ahora ha encontrado ese apoyo en Sandra Gago.

En el programa de Bertín Osborne incluso también apareció la madre del tenista. «A mí me han puesto casi de la bruja de la película. De repente todos en mi familia hemos sido unos sinvergüenzas y yo una entrometida, ¡cuando muchas cosas de esta casa no sé ni dónde están! No tengo tanto tiempo para meterme en la vida de mi hijo como han dicho. Yo dejé de meterme en la vida de mi hijo cuando tenía 14 años y a Alba Carrillo le había cogido cariño, me parecía muy entrañable», asegúro.