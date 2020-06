El honroso tercer puesto de Eva en la final de «OT» que ganó Nia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 11/06/2020 10:42 h

Nia se proclamó ayer vencedora de OT 2020 en una gala de lo más atípica. Sin público desde su vuelta tras el parón del confinamiento, con bailarines con mascarilla, un presentador que ya trabaja en otra cadena y el controvertido reencuentro de todos los exconcursantes sin guardar la distancia de seguridad. A la gran final llegaron cinco concursantes, Hugo (13 %) y Anajú (15 %) fueron los primeros que se apearon del duelo final al ser lo menos votados por el público, quedando en la terna definitiva la coruñesa Eva, Flavio y Nia, tres voces y estilos muy diferentes. Finalmente Nia Correia (Las Palmas de Gran Canaria, 1992), se imponía como ganadora con el 45 % de los votos del público. Flavio conseguía quedar segundo, con un 32 % y Eva como tercera, con un 23 %. Antes hubo tiempo para los agradecimientos y las valoraciones positivas del jurado, que destacó las cualidades de los tres superfinalistas.

La gala final de OT 2020 comenzaba con los cinco finalistas interpretando, a modo de popurrí y como ya es tradición en el formato, los temas que cantaron en aquella gala 0 que tenía lugar hace cinco meses, convirtiendo esta edición en la más larga de la historia.

Veinte años después de la primera emisión de Operación Triunfo, Televisión Española presentaba, aquel 12 de enero de 2020, su undécima edición y lo hacía, además, con la generación más joven de la historia del programa. Esta noche, curiosamente, era Nia, la concursante de más edad y con mayor experiencia musical, la que se llevaba los 100.000 euros y el trofeo de ganadora, según Efe.

Además de «histórica» y con un «punto loco», como destacaba Leal, quien decía «¡Nos ha pasado de todo!», esta edición ha sido, sin ninguna duda, la más accidentada de la historia a todos los niveles. OT 2020 se ha convertido en la edición más larga de las once emitidas en España -cinco meses, incluyendo los sesenta días de suspensión por el coronavirus- y la única que ha tenido una gala dentro de la Academia y varias en plató sin público, además de ser la más polémica. Generó debate y controversia en varias ocasiones por supuestos comentarios machistas, bullying y conductas agresivas por parte de algunos de sus concursantes y, especialmente, se convirtió en el centro de todas las miradas por el sonado manifiesto protaurino de la cantaora Estrella Morente y por el discurso de Anna Pacheco en una charla feminista impartida en la Academia.

En esta gala final, en la que actuaron Famous, último ganador del programa, Lola Índigo y La Oreja de Van Gogh, también estuvieron presentes el resto de los concursantes de la edición, que se unieron a los cinco finalistas para cantar Sal de mí, como homenaje a las víctimas de la covid-19, al inicio de la gala y el himno de la edición, Díselo a la vida, para cerrar la noche.

Tras interpretar los finalistas sus respectivos temas de la semana -I like it (Nia), Lobos (Hugo), Let's twist again (Eva), Catalina (Anaju) y Your man (Flavio)-, fue a medianoche, y después de una positiva valoración del jurado, cuando se cerraron las líneas de votación y Leal desveló los nombres de Anaju y Hugo como cuarta y quinto finalista, respectivamente. La gala entró en su fase final con los tres «súper finalistas», como los definió Leal, interpretando sus sencillos. Fue Eva, con Dumb, la que abrió la veda, seguida de Flavio y su Calma y, finalmente, las 8 maravillas de Nia.

A continuación, Samantha tomó las riendas del programa para rendir un sentido homenaje a Roberto Leal, que también fue protagonista (de forma involuntaria) de esta edición. Durante el parón obligado por el confinamiento, se anunció su fichaje por Antena 3 para presentar Pasapalabra, eso sí, con una cláusula que le permitía terminar de presentar la edición de OT. «Estamos muy contentos todos de haberte conocido. Ha sido un placer compartir esta experiencia contigo. Eres maravilloso», le decía muy emocionada. Al final el presentador también quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a los que apostaron por él hace tres años en la vuelta de OT. «Desde que comenzó OT sólo me han pasado cosas bonitas y, profesionalmente, la mayoría me han ocurrido en este plató. Gracias a TVE, por haber confiado en mí, y a Gestmusic, donde he conocido a grandísimos compañeros y amigos. Seguro que volvemos a encontrarnos. Y gracias al público porque sin vosotros esto no tiene sentido. Un día le diré a mi hija Lola que fui uno de los presentadores de Operación Triunfo», terminó con la voz quebrada por la eomoción. Y se despidió para siempre del concurso con una frase de una concida canción de Pau Donés: «Bonita la gente que es de verdad. Larga vida a OT. Hasta siempre».

Precisamente Pau Donés recibió un sentido homenaje por parte del director de Cadena 100, Javier Llano, uno de los miembros del jurado de OT. «Él no perdió la batalla, ninguna batalla, sino que ganó el juego de la vida. Yo creo que Pau Donés va a estar siempre con nosotros, Pau Donés va a ser eterno por sus canciones, desde el año 96 que las tenemos, y van a estar con nosotros años y años. Y va a ser eterno entre nosotros por las lecciones de vida que nos daba cada vez que podíamos compartir un minuto con él», aseguraba. «Él decía siempre que estaba 'de prestado' y que la vida es 'urgente', que es una y que hay que aprovecharla, que es una y ahora. Y son lecciones de vida que nos daba este ser, que está todavía entre nosotros, lleno de luz y lleno de vida y de esperanza, que es lo que nos daba. Eterno entre nosotros con sus canciones estará Pau Donés, de verdad», terminaba.

Cerca de las dos de la madrugada, Roberto Leal, acompañado de Famous, leía el nombre de una emocionada Nia, quien, con lágrimas en los ojos, agradecía el apoyo de sus abuelos, su familia y sus compañeros: «Mis expectativas se han superado con creces», reconocía la ganadora antes de cruzar, por última vez en la edición, la famosa pasarela de Operación Triunfo. El momento de la entrega del premio a la ganadora no estuvo exento de polémica, ya que, se supone que embargados por la emoción, Famous le dio un abrazo a Nia, algo no recomendado por las autoridades sanitarias, que siguen pidiendo máxima precaución. Algo parecido ocurrió hace una semana en la final de Supervivientes.

Famous se salta la distancia de seguridad y da un abrazo a Nia sin mascarilla.

Imaginaos cuando abran las discotecas y tomemos agua con misterio. #OTGalaFinal pic.twitter.com/rUrrsTCcYN — Lázaro 🛸 (@Eurolazaro) June 11, 2020

Y es que ambos programas coincidieron en una cierta incongruencia. Los espectadores de Mediaset criticaron que los finalistas que volvieron de Honduras y estuvieron confinados en un hotel para guardar la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno, estuviesen en el plató mezclados, sin mascarillas y sin guardar la distancia de seguridad obligatoria con el resto de exconcursantes que llevan ya más semanas en España. Algo parecido ocurrió en OT. Con público virtual, con el jurado separado en dos bancadas para guardar las distancias y los bailarines con mascarillas en las actuaciones, no se entendía muy bien que todos los concursantes (incluso los que llevaban varios meses ya fuera de la academia), compartiesen escenario casi pegados y estuviesen sentados al lado, sin la distancia de seguridad ni mascarillas.