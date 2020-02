Polémica en «OT 2020» por la reivindicación taurina de Estrella Morente en directo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 24/02/2020 11:12 h

«Ni el torero mata al toro, ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero, los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. no trafiques con su alma, no trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza, que es un 'mata cobardía'. Robadle al toro su muerte, a solas y en su agonía. Yo adivino al parpadeo...». Así comenzaba Estrella Morente su interpretación a dúo con Nía, una de las favoritas del concurso, dejando boquiabiertos a la organización del programa, al presentador y a los propios concursantes.

La actuación de Estrella Morente era una de las estelares de la gala, ya que había estado ensayando la canción con Nía, una de las favoritas del concurso. Pero además de acudir a la Academia todo indica que también siguió el directo de Youtube y el impacto que diariamente tienen en las redes sociales.

Así se explica su reivindicación protaurina de Estrella Morente, casada con el torero Javier Conde, que quiso responder así a las palabras de Maialen. «Y encima te vienen y te dicen que los toros dan mucho dinero. No me sé las cifras pero si haces la comparación de lo que me cuesta a mí la tauromaquia, limpiando mierda para poder mantener mi vida y me quitan dinero y la meten en la puñetera tauromaquia, porque la cogen de mis impuestos, el dinero que genera con el que nos cuesta nos sale fatal», explicaba la concursante, después de calificar de «nazis y psicópatas» a los toreros.

-Gasto en Tauromaquia en PGE: 30.000 euros (Premio Nacional Tauromaquia). Ingresos IVA: 118 millones de euros en 2018.

-Presupuesto OT 2020: 16 millones de euros de la cadena pública. Ingresos de 300.000 euros.

(Cálculo de lo que cuesta que llamen nazi a un pueblo entero). https://t.co/RGE6MtCdw3 — Chapu Apaolaza (@ChapuApaolaza) January 23, 2020

Las reacciones a la modificación de la canción no se hicieron esperar, e incluso Tinet Rubira, director de Gestmusic aseguraba en Twittter que ellos no sabían nada de lo que iba a pasar. «Ha sido una sorpresa para todos, no estaba pactado ni previsto. No lo había hecho en ningún ensayo», decía.

No estaba ni pactado, ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos. https://t.co/MUKHZ2WFyP — Tinet Rubira (@tinetr) February 23, 2020

Las palabras de Maialen ya fueron respondidas por Toñi Prieto, la directora de Entretenimiento de la cadena pública, en RTVE responde el pasado domingo. «Son opiniones personales que desde RTVE no compartimos. Fueron realizadas de manera espontánea, en el canal de YouTube. TVE está obligada a defender la libertad de expresión», pero no pudieron esquivar la controversia tras recibir cientos de quejas, incluída la Fundación del Toro de Lidia.

Ya sembrada la polémica, lo que hizo Estrella Morente no hizo más que avivar el fuego. De un lado están los protaurinos, que aplauden a Estrella Morente; del otro los animalistas, que han puesto el grito en el cielo; y a ellos se suman los fans de OT que afean tremendamente que la artista cambiase el inicio de la canción descolocando completamente a Nia, ya que habían ensayado la canción con normalidad.

Lo que le ha hecho Estrella Morente empezando la canción de manera distinta sin que su compañera Nia lo supiera es una marranada aparte de no querer entender que Maialen tiene todo el derecho del mundo a ser antitaurina y expresar su repulsa al sufrimiento animal #OTGala6 — Roy Galán (@RevolutionRoy) February 23, 2020

Encima la decisión de la cuenta oficial de Operación Triunfo de eliminar esa parte de las redes tampoco ha sentado demasiado bien.

Nia disfruta de su privilegio y canta con Estrella Morente.

Hemos recortado la introducción ya que no queremos que sea necesario volver a reproducir la alteración que han hecho de la canción #OTGala6 pic.twitter.com/zwrL9mkMuf — Operación Triunfo 2020 (@InfoOT2020) February 23, 2020

Además logró eclipsar completamente lo ocurrido en el resto de la gala, en laque resultó Anne expulsada, Gerard se convritió en favorito y Bruno y Rafa están nominados.