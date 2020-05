Las policías gallegas extremarán el control tras los excesos en las terrazas

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 12/05/2020 18:44 h

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha dado instrucciones a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que extremen la vigilancia en el cumplimiento de las normas de comportamiento para evitar escenas como las que se vieron ayer en algunas terrazas de locales de hostelería de distintos puntos de Galicia. El delegado también ha remitido una carta al presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para que los alcaldes transmitan a sus policías locales las órdenes necesarias para que hagan cumplir las normas de la fase 1 de la desescalada.

En la carta a los alcaldes, Losada recuerda que esta es una de las fases más importantes y que es necesario extremar la vigilancia policial para hacer cumplir las normas y evitar rebrotes de la enfermedad. Se trata, les explica el delegado, de impedir comportamientos que pongan en riesgo la salud de las personas.

El mensaje del representante del Gobierno central en Galicia es el de pedir prudencia y responsabilidad a los ciudadanos en el cumplimiento de las normas para poder avanzar más rápido y con seguridad. Losada dice que este es un momento delicado en el que se empiezan a recuperar los espacios arrebatados por el coronavirus, pero hay que hacerlo despacio y de forma segura.

Desfase generalizado en el primer día de terraceo en Santiago: La Policía Local inspeccionó 60 locales

El Concello pide prudencia a hosteleros y clientes para no truncar la desescalada

Xurxo Melchor

Era el primer día tras dos meses de confinamiento, hacía sol y había muchas ganas de recuperar parte de la normalidad que nos ha robado la pandemia del coronavirus, pero la realidad es que la reapertura de las terrazas en Santiago, como en muchas otras ciudades españolas, fue un auténtico «desfase», en palabras del concejal de Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños. El edil no oculta su malestar por una situación que, advierte, «puede dar al traste con todo lo logrado hasta ahora, porque si repuntan los contagios porque la gente no cumple las normas, será peor, porque obligaría a volver al cerrar negocios y pondría en peligro la desescalada que hemos iniciado».

La Policía Local tuvo mucho trabajo, ya que hizo inspecciones en sesenta de los locales que abrieron sus terrazas. Y se desplegó por toda la ciudad, desde el Ensanche y la zona monumental hasta la avenida de Ferrol o el polígono industrial del Tambre. Lo que se encontraron los agentes fue un incumplimiento generalizado de las condiciones con las que se ha permitido la apertura de las terrazas de los bares y restaurantes, con unas restricciones que el lunes no se cumplieron en una gran mayoría de los casos.

En la zona del Ensanche, el incumplimiento que más se encontró la Policía Local fue que no se respetaba la distancia de seguridad que se ha establecido entre mesas en las terrazas, que es de dos metros. Con esta norma impuesta desde el Gobierno central, se pretende que los clientes mantengan la necesaria distancia social y evitar que grupos distintos entren en contacto cercano, lo que facilita la transmisión del virus.

En la zona monumental, por su parte, la mayor parte de los locales que se saltaron las normas de la desescalada no respetaron la limitación de aforo que se ha establecido, que es del 50 % del habitual. Inicialmente, el Gobierno fijó el 30 %, pero rectificó tras la protesta generalizada del sector de la hostelería, que advirtió que de ese modo la reapertura de sus negocios no sería económicamente viable.

El problema es que las escenas de aglomeración de personas en las terrazas fueron frecuentes en muchos puntos de la ciudad. Por ser el primer día, la Policía Local optó por hacer advertencias a los hosteleros para que pusieran fin a los incumplimientos, aunque no se han impuesto sanciones a la espera de que en los próximos días la situación se corrija. «Hacemos un nuevo llamamiento a los compostelanos para que no olviden que para poder dejar atrás la pandemia del coronavirus es necesario que todos sigamos concienciados y que se cumplan las normas. De no hacerlo, será peor para todos, porque podríamos volver a la casilla de salida y eso sería un golpe durísimo para la economía», advierte Muíños.

El concejal tenía concertada desde hacía días una reunión para la tarde de este martes con el sector de la hostelería compostelana para tratar otros asuntos pero, visto lo que ocurrió el lunes, aprovechó el encuentro para pedir responsabilidad y control estricto en el cumplimiento de las normas a los dueños de los locales que han decidido volver a montar sus terrazas.

La Policía Local tiene asignado seguir vigilando muy de cerca que se cumplen las restricciones impuestas en el plan de desescalada para la apertura de las terrazas de locales de hostelería. Y si en los próximos días no se corrigen los desmanes vistos en la primera jornada, los agentes tienen orden de comenzar a multar a todos aquellos que incumplan de forma reiterada. «Esta es una cuestión de responsabilidad por parte de los dueños de las terrazas y de sentido común por parte de los vecinos. Todos debemos seguir las normas e indicaciones para evitar un rebrote de contagios», señala el concejal de Seguridade Cidadá.

El temor que no es exagerado. No en vano, en Corea del Sur y Alemania, dos países que tuvieron mucho éxito a la hora de controlar la expansión del coronavirus y eso les permitió iniciar la desescalada hace algunos días, los casos han vuelto a repuntar. En el resto de España, escenas como las vistas en Santiago el pasado lunes fueron una constante, de ahí que ciudades como A Coruña ya hayan lanzado la advertencia de que multarán a los locales que incumplan las normas y que incluso podrían llegar a cerrarlos. Todas estas cuestiones fueron abordadas ayer en una reunión de fuerzas policiales en la subdelegación del Gobierno a la que asistió el jefe de la Policía Local de Santiago, José Ramón Silva.

Una de las situaciones más graves se dio en un bar de la calle de A Conga, en el que los agentes llegaron a contar cerca de sesenta personas, por lo que se superaba el aforo máximo permitido y tampoco se estaban respetando las distancias de seguridad ni entre mesas ni entre los clientes. La situación opuesta fue la zona de San Lázaro, donde todos los locales cumplieron a rajatabla las normas. Las mesas en las terrazas estaban separadas un mínimo de dos metros unas de otras y no se superaba el aforo, que es la mitad del que tenían los bares antes de la pandemia. Por supuesto, también todos los camareros portaban mascarilla, algo que sí que se respetó, en casi todos los casos, en la ciudad.

La asociación provincial de hosteleros de A Coruña alerta de posibles multas de hasta 6.000 euros y cierres de locales

F. B.

En A Coruña, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería emitió un comunicado en el que lamentaba que «el comportamiento de algunos hosteleros nos ha perjudicado a todos. Hay que decirlo claramente y sin tapujos».

El colectivo apunta que «las Administraciones nos han advertido que de seguir actuando con irresponsabilidad volverán a cerrar nuestros locales, ya que en gran medida no se han respetado las distancias de seguridad y algunos, incluso, han aumentado mesas indiscriminadamente y no se han comportado con un mínimo de sentido común».

En la noche del lunes, la asociación mantuvo una reunión con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ante «la gravedad de los incumplimientos detectados». Desde el colectivo afirman que la regidora apuntó que no se iba a sancionar el primer día, pero que «a partir de hoy se incoarán expedientes que podrían alcanzar los 6.000 euros si se detectan irregularidades».

El comunicado de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña hace un llamamiento a la responsabilidad: «Os recordamos que empezamos esta lucha juntos y que os acompañaremos hasta el final, pero lo haremos ganando pequeñas batallas y siempre que demostremos que somos un colectivo responsable. La ciudadanía está de nuestra parte y lo ha demostrado, ya que todos quieren disfrutar de la hostelería como antes. Pero con comportamientos como el de ayer solo conseguiremos que los vecinos deseen un establecimiento de hostelería cerrado cerca de su casa».

Por último, el colectivo hace especial hincapié en recordar que el estado de alarma continúa activo y que «si se produce un rebrote podríamos tener que volver a ser confinados».

El concello también ha reaccionado: «A situación observada onte nalgunhas terrazas da cidade non responde ao espírito da instrución pública que presentou a semana pasada para garantir o distanciamento social e a saúde nestes elementos de mobiliario».