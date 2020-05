¿El abarrote de las terrazas influirá en un posible repunte del coronavirus?

0

La Voz de Galicia r. romar

redacción 12/05/2020 20:01 h

«A epidemia do coronavirus non é unha foto fixa e as imáxenes destes días de xente enchendo as terrazas e outros comportamentos sociais poden facer cambiar a súa evolución». De este diagnóstico partió Jorge Mira, catedrático de Electromagnetismo de la Universidade de Santiago, para el desarrollo de un nuevo modelo de predicción dinámica de la evolución y la incidencia de la enfermedad, un proyecto que acaba de ser financiado con 40.000 euros por el Instituto de Salud Carlos III, lo que permitirá contratar durante seis meses a un investigador posdoctoral y a otro predoctoral.

Lo que ha demostrado el coronavirus en su expansión es que es un modelo cambiante, que no se ajusta tanto a los modelos matemáticos clásicos para el seguimiento de las epidemias, que ya se empezaron a aplicar en 1927. Sobre el covid-19 penden demasiadas incertidumbres: datos poco fiables y una gran abundancia de casos asintomáticos que pueden distorsionar el ritmo previsto de infecciones. Y a ello hay que añadir los cambios sociales ajustados a cada fase.

Redes sociales

Para ajustarse a esta nueva realidad y predecir el comportamiento futuro del virus, el equipo del proyecto, denominado Predico y en el que también participan investigadores de las universidades de Vigo y Aveiro y del Centro Nacional de Biotecnología, también se valdrá de la inteligencia artificial para analizar e interpretar los cambios sociales que se deducen de los comentarios de los ciudadanos en las redes sociales.

«O noso —apunta Mira— é un modelo non paramétrico. É algo vivo, porque non parte dunha situación a priori». De esta forma, el equipo podría deducir, por ejemplo, si el incumplimiento de las normas sociales o la salida en tromba de los ciudadanos a las terrazas podría tener algún efecto en un posible repunte de la epidemia.

Además, se tendrá en cuenta el efecto de los llamados súperprogadores de la infección. Por ejemplo, el caso de un coreano que estuvo de fiesta y sobre el que se cree que está detrás el rebrote surgido en el país.

También se podría predecir, en función de cómo evolucionen los acontecimientos, el número de unidades de cuidados intensivos que serían necesarias para evitar una saturación».

«Este proxecto é un recoñecemento do traballo ofeito durante os peores días da pandemia e unha demostración de que é perfectamente posible o traballo entre compañeiros de distintas administracións e áreas de coñecemento», destaca Iván Area, de la Universidade de Vigo.