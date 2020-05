El aire libre, el agua y la luz: así fue la desescalada en 1918

0

La Voz de Galicia I. GARCÍA

09/05/2020

Entre 1918 y 1920 otra pandemia asolaba al mundo. El primer caso se notificaba el 4 de marzo de 1918 en soldados estadounidenses en Fort Riley (Kansas, Estados Unidos), aunque no está claro si el origen de una gripe que causaría unos 50 millones de muertos fue ahí o en China. La mal llamada «gripe española» -se produce durante la I Guerra Mundial y todos los países en la contienda, para no minar la moral de sus tropas y ciudadanos se la atribuyeron a nuestro país, que se mantuvo neutral en el conflicto bélico- fue una pandemia que la censura ocultó en medio mundo, pero sin embargo en España los periódicos de entonces informaban sobre un virus nuevo y más peligroso que la gripe anterior. Ya no solo afectaba a niños y ancianos. Adultos jóvenes y sanos también la sufrían con mortales consecuencias. Algo, que como ocurre ahora con el coronavirus, obligaba a las autoridades sanitarias de entonces a instar a la población a protegerse.

¿Quiénes eran los Fernando Simón de entonces?

Sobre este asunto arrojó luz hace unas semanas una publicación en Instagram del Archivo Municipal de Burgos. En ella aparece una imagen del «BOE» de aquella época: un Boletín Oficial Extraordinario que publicaba el 4 de octubre del 1918 el gobernador provincial, Andrés Alonso López. Lo hacía tras haber presidido una reunión de la Junta Provincial de Sanidad «vista la comunicación del Inspector provincial de Sanidad manifestando que la epidemia de gripe aparecida hace algunos días en la Capital y en algunos pueblos de la provincia se extiende considerablemente, invadiendo numerosos pueblos y produciendo mortalidad».

Leyendo la circular, hay cosas que recuerdan a algunos casos recientes en los que se han saltado a la torera las medidas de confinamiento -desde que empezó el estado de alarma el pasado 14 de marzo se han puesto 800.000 multas-. En concreto se cita la «imprudencia» de algunos pueblos «de celebrar las fiestas de la localidad, dando origen con ello a que se haya difundido rápidamente la epidemia de gripe entre el vecindario, creando con ello situaciones angustiosas para dichos pueblos». La cosa incluso se pone seria y el gobernador eleva el tono: «vuelvo a reiterar a los que todavía no estén convencidos del grave peligro que esto encierra, que se abstengan terminantemente de celebrar dichas fiestas o reuniones». Frases estas, que bien podrían haber salido estos últimos días de las bocas del ministro de Sanidad, Salvador Illa o del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los incumplimientos mencionados provocaban dramáticas consecuencias, refiriéndose en particular a Los Balbases, «donde fueron unos mozos a la función de Villaquirán, contrayendo allí la enfermedad y habiéndose celebrado a continuación los festejos en el primero de dichos pueblos, en pocos días llegó el número de atacados a 800, de los 1.200 vecinos que lo habitan, nos ha servido de ejemplo además de ser aconsejado ya por la ciencia antes de ahora».

¿Cómo eran las medidas de confinamiento y distancia social en la España de hace un siglo?

En el apartado de consejos y advertencias para evitar la propagación de una infección que «se propaga por las gotitas de saliva que despide el que habla, tose, etc, a nuestro lado» se recomendaba evitar «locales cerrados, mal ventilados, donde se reúne mucha gente como tabernas, cafés, etc.». Además de la «limpieza de las casas», había un mensaje específico sobre la distancia social.

«Estar en el campo el mayor tiempo posible porque -y destacaba el texto en negrita- el aire libre, el agua y la luz son los mejores desinfectantes en esta ocasión. Ya entonces se señalaba «desoír a los ignorantes que os invitan a beber alcohol o consumir tabaco como remedios preventivos por ser sus efectos en esta ocasión más nocivos que nunca». Y eso que entonces no había ni grupos de WhatsApp ni redes sociales para extender los bulos ¿Qué te parece haber desempolvado este documento?