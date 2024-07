Así es la tasa turística que quiere Santiago: un impuesto cedido a los concellos de 1 a 2,5 euros por persona y noche

MARINA FERRADÁS

Tal y como pidió la Xunta, el Concello de Santiago ha elaborado un detallado informe sobre el impuesto de estancias turísticas que quiere implantar en la ciudad, un documento en el que se recoge la propuesta de Raxoi para poner en marcha esta tasa, que oscilaría entre 1 y 2,5 euros por persona y noche, en función de la categoría del establecimiento. Sería un modelo cuya principal novedad respecto a la propuesta de agosto del 2023 es la cesión a los concellos de la gestión y elevar de 0,5 a 1 euro el importe más bajo. El ordenamiento jurídico solo permite que sea un impuesto de carácter autonómico, pero en el estudio presentado por los profesores de la Universidade de Santiago César García Novoa y Rubén Lois, se plantea que se ceda a los concellos que voluntariamente quieran implantarlo, y estos asumirían la gestión.

Los autores estudiaron la presión turística que sufre Santiago y también lo que están haciendo otros territorios ibéricos, en concreto Cataluña, Valencia, Baleares, Porto y Lisboa, aunque el caso de Portugal no es imitable porque los concellos tienen capacidad para aplicar directamente estas tasas. El modelo propuesto por Santiago, apuntó Rubén Lois, sería similar al de Barcelona, pero «un paso ou dous máis alá», tanto por la cesión a los concellos como por la gobernanza, en la que se incluiría a los sectores afectados.

El 95 % de lo recaudado iría a los concellos que se declaren de gran impacto turístico y el 5 % restante a los fondos de promoción de turismo de Galicia. Santiago confía en recaudar unos tres millones de euros al año con este impuesto. Sería a través de una ley, por lo que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha reclamado a la Xunta un procedimiento abreviado, por ejemplo una tramitación vía de urgencia, para aplicarla cuanto antes. «Se non hai unha reunión antes de setembro xa non entraría nos Orzamentos do 2025 pero parece que o presidente quere dilatalo, que nos diga con clareza si ou non», insistió, con el objetivo de que sea una realidad el próximo año.

Santiago de Compostela, en defensa del residente y del visitante Lanzada Calatayud

El turismo ha crecido en la capital de Galicia de forma exponencial. En el 2023 se registraron 900.000 turistas según la encuesta de ocupación hotelera, una cifra que supera los 1.400.000 visitantes según el INE experimental, que aplica tecnologías de Big Data.

La presión que soporta Santiago es mayor que la de otras ciudades muy turísticas como Granada, Toledo, Barcelona o Sevilla, ya que en Compostela se registran 9,45 turistas por habitante. Otro dato curioso que evidencia esta presión en el casco histórico es que la ratio de turistas por metro cuadrado es de 2,16. Los efectos de estas cifras llegan a numerosos sectores, y uno de los más evidentes es el precio de los alquileres, que subieron un 33 % entre 2018 y 2023. Más grave es la reducción de la oferta, ya que según los datos de webs inmobiliarias los anuncios de pisos se han desplomado un 88 %.

El Concello insiste en que este impuesto tendrá dos importantes novedades: su cesión a los municipios y la gobernanza, participativa y transparente, con tres foros para recoger las propuestas del sector turístico; de la ciudadanía a través del tejido asociativo; y de instituciones, expertos y representantes del patrimonio.

Impuesto a los que no pernoctan

Esta tasa solo tendría efecto, en el caso de aprobarse, en los turistas que pernoctan, y habría exenciones para determinados colectivos. Pero ¿qué ocurrirá con los visitantes que solo están en Santiago un día? Raxoi trabaja ya en propuestas para quienes utilizan la dársena de Xoán XXIII y vienen en autobuses, ya que en este caso sí podría hacerse una ordenanza a nivel local. La diferencia con lo que ocurre ahora es que en lugar de establecerse una cantidad por vehículo se establecería por usuario. En el resto de los casos, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, César García Novoa, señala que es muy complicado establecer tasas a nivel jurídico, «cobrar pola entrada en Santiago é un problema xurídico de primeira orde. Parécenme fórmulas excesivamente perigosas», apunta.