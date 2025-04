La familia de la mujer asesinada en O Bolo: «Agora temos o peso de conciencia de non ter denunciado. Ela nunca quixo»

Miguel Villar

Josefa Fariñas García, de 76 años, era natural de la aldea de As Ermitas, en el concello ourensano de O Bolo. A su marido, Manuel Vidueira Rodríguez, originario de O Castro, en el vecino municipio de Viana, lo conoció en la emigración, en Francia. La pareja se trasladó después a Madrid, donde el hombre trabajó como camionero en una constructora y donde todavía vive su único hijo. Ella se dedicaba a la limpieza en casas. Fue en la pandemia cuando decidieron regresar a Galicia después de llevar décadas establecido en Torrejón.

El matrimonio comió en su propio domicilio con una hermana de la víctima, con la que luego se marchó la mujer. En casa de esta hermana, estuvieron viendo la televisión hasta que Josefa decidió regresar a casa. En torno a las seis de la tarde se produjo la discusión con el marido. No era la primera vez que él le levantaba la voz y se ponía agresivo. Pero en esta ocasión cogió un cuchillo y la apuñaló, provocándole la muerte. Fue el propio Manuel el que alertó a los servicios de emergencia, que aunque intentaron reanimarla no pudieron hacer nada por la vida de la mujer.

El detenido fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil y está previsto que pase a disposición del juzgado, en Trives, este martes.

Vivienda familia de Josefa Fariñas y Manuel Vidueira Miguel Villar

La familia de Josefa está consternada. Lo explicaba esta mañana en As Ermitas, a un paso de donde sucedió el crimen, su sobrino, Miguel Ángel García: «Sempre ves estas cousas na televisión, pero nunca pensas que che vaia tocar na túa familia».

Aunque solo el homicida podrá confirmar cuál fue el motivo de la discusión que acabó con la muerte de su mujer, el entorno no descarta que el enfrentamiento se produjera porque él había bebido y quería coger el coche para desplazarse a alguna localidad próxima. Ella habría intentado que no lo hiciera, porque en el pasado se había visto implicado en accidentes de tráfico. «Estaba bebido, non sabemos que pasou pero deberon discutir e apuñalouna. Tiveran problemas no pasado, de poñerse agresivo porque é unha persoa que é alcohólica. Algunha discusión había», lamentaba el sobrino de Josefa. «Agora temos o peso de conciencia de non ter denunciado. Ela nunca quixo. Pídolle á xente, que aínda que a vítima non queira, que denuncie. E que non se lle rían as gracias á xente que ten problemas co alcol, no bar, o típico de 'agora cando vaias para casa xa verás a muller'», aseguraba Miguel Ángel García.

El Concello de O Bolo celebrará un pleno a las dos de la tarde para condenar el crimen y declarará tres días de luto oficinal mientras se suceden en Ourense las concentraciones contra un nuevo caso de muerte por violencia machista, el primero en Galicia en este 2025.