La diputada Patricia Otero sobre el caso Tomé: «Non podemos confundir as conversas con denuncias, e nos casos de acoso sexual só a vítima pode denunciar»
LUGO CIUDAD
La socialista defiende la gestión de los máximos dirigentes del PSdeG y recuerda que la convocatoria del comité nacional gallego dará voz a los militantes18 dic 2025 . Actualizado a las 16:20 h.
La diputada del POSE Patricia Otero visitó Lugo este jueves para dar cuenta del abono transporte impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La socialista es una de las personas que el PSdeG eligió para formar la gestora que regirá en la provincia de Lugo tras el caso José Tomé, y sobre este asunto fue preguntada.
La diputada, secretaria general de los socialistas lucenses antes de que Tomé asumiese el cargo, defendió la actuación de los máximos responsables del PSdeG en la gestión del caso. Explicó que el primer paso para que su partido o los órganos judiciales actuasen era que se presente una denuncia, y en el caso del PSOE, esta llegó hace solo unos días y en cuanto esto sucedió, «actuouse en horas. Para poder actuar haberá que ter coñecemento de que está presentada, e nós coñecemos as denuncias na canle interna polos medios».
Otero argumentó sus afirmaciones con un repaso cronológico de los hechos. «No caso de Lugo o que había era unhas conversas que non debemos confundir con denuncias, senón corremos un serio risco. A lei é moi clara. Nos casos de acoso sexual só pode a vítima interpoñer a denuncia, e é nese momento cando se poderán activar os protocolos tanto internos como xudiciais». En esas conversaciones, dijo, «acompañouse a esa terceira persoa en varias ocasións, as veces que ela o precisou. Falouse tamén co presunto acosador e animouse a esta persoa para que falara coa vítima para que denunciara porque era cando se podían activar os protocolos para protexer á vítima. Nós non coñecemos a denuncia ata hai uns días e actuouse con responsabilidade e rapidez».
Otero insistió en que solo la víctima puede denunciar, de acuerdo con lo que establece el artículo 191 del Código Penal, «sen unha denuncia, nun tema de acoso sexual, non se pode actuar», y en que su partido actuó en horas exigiendo la dimisión de Tomé y también en el caso de Barbadás. Señaló además que en Lugo aunque animaron a que interpusiese denuncia, «tamén debemos respectar os tempos das vítimas, son elas as que teñen que tomar a decisión de denunciar ou non».
La diputada remarcó que «nós só temos a cabeza en traballar para protexer á vítima» y proclamó que en su partido hay «tolerancia cero» con los casos de acoso.
Sobre la situación del PSdeG, y sobre una posible corriente interna para acabar con el liderato de Tomé, expuso que no habla de cosas de las que no tiene constancia. Defendió además que cualquier voz crítica podrá tomar la palabra dado que se convocará al comité nacional gallego. «O luns termos reunión da executiva nacional galega para convocar ao comité nacional galego, que é o noso máximo órgano entre congresos, polo tanto aí os nosos militantes terán a oportunidade de falar. É a máxima expresión de liberdade», reseñó.
Efrén Castro, vicepresidente de la Diputación: «O PP só quere sacar rédito partidista desta situación»
Por otra parte, el grupo provincial del BNG censuró el «carroñerismo político e o cinismo» del Partido Popular en relación con la denuncia de acoso sexual contra José Tomé. «A sucesión de declaracións de Ameijide, Candia e este mércores o señor Rueda demostran que a única preocupación do Partido Popular é sacar rédito partidista desta situación, nun exercicio de carroñeirismo político e cinismo insoportable», denunció el vicepresidente Efrén Castro.
El diputado nacionalista sostuvo que «o machismo ten hoxe un forte rexeitamento social polo traballo do feminismo nas rúas e nas institucións. O Partido Popular desprezou sempre profundamente ese feminismo ao que agora se agarra para tratar de chegar á presidencia da Deputación, que é o seu único obxectivo desde o primeiro minuto».
«O seu interese polas vítimas é cero como xa teñen demostrado mantendo durante 4 meses no cargo a un Conselleiro denunciado xudicialmente por agresión sexual ou premiando cun posto no Senado a Xosé Manuel Baltar despois de coñecerse gravacións que o sinalaban por ofrecer un posto de traballo a cambio de relacións sexuais», recordó el que a partir del 30 de diciembre será el presidente en funciones de la Diputación de Lugo.