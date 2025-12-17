Ana Abelleira, portavoz del PSOE en el Concello de Lugo: «Eu son partidaria de que a vítima ou vítimas denuncien»

Primera reunión de la gestora del PSOE de Lugo, tras la marcha de José Tomé, y que preside Luis Ángel Lago Lage

Las consecuencias del caso Tomé mantienen en tensión la política lucense, especialmente en el seno de su expartido, el PSOE. Este miércoles, la portavoz municipal de los socialistas en el Concello de Lugo y miembro de la gestora recientemente nombrada en la provincia, Ana González Abelleira, era preguntada de nuevo por el asunto.

La concejala habló sobre la aparición en televisión de la madre de una de las presuntas víctimas y destacó que estas deberían ser protegidas, «e non só a vítima directa». Entiende que se están vulnerando los derechos de las víctimas y esa protección que deberían tener y aseguró que le parecía «deleznable, unha aberración» el tratamiento que el programa de Cuatro está dando al caso, al mostrar incluso algún nombre propio.

Durante los últimos días ha arreciado la presión sobre Gómez Besteiro, y por esto también fue preguntada Abelleira, que quiso diferenciar dos cuestiones. «Aquí hai un presunto acusador e unhas vítimas. Por unha parte iso ten que seguir os cauces que ten que seguir. Eu son partidaria de que a vítima ou vítimas denuncien. E en segundo lugar está o tema orgánico. Hai un expolio, usando as casuas das mulleres para vender outro propósito».

González Abelleira dijo que no sabe si el trasfondo es una campaña para derribar al líder de los socialistas gallegos, pero que en caso de que así fuera «non o vería lícito». Considera que en todas las formaciones hay discrepancias, pero vería muy mal que se usase un tema tan delicado como el acoso para mover sillones. De hecho, incidió en que el PSOE tiene herramientas para reorganizarse internamente que incluyen, por ejemplo, las primarias.

Preguntada por si considera que Besteiro debería dimitir, la política lucense señaló que «pois vai depender das consecuencias da denuncia e dos procesos. Eu creo que calquera persoa que falara con calquera vítima seguro (eu faríao) interpelaríaa a levar a cabo nunha denuncia». Incidió además en que no debería usarse un presunto delito para un «expolio político».

Para Abelleira, lo primero es proteger a la víctima y aclarar qué fue lo que pasó, «eu as probas que hai son as que vexo nos medios de comunicación». Y luego, «investigar o caso, porque nós non somos xuices para dicir se son inocentes ou culpables, independentemente do grado de resonsabilidade no caso de violencia ou de actuación».

Sobre si los dirigentes del partido en Galicia respondieron de forma adecuada al tener conocimiento de los hechos, Abelleira recordó que ellos defienden que animaron a la persona a denunciar y que no tiene pruebas para cuestionar lo que dicen. «Foron conversas privadas e eu non estaba. Creo o que vexo, pero non son quen de xulgar se son verdade ou mentira. O que está claro é que hai que garantir o dereito á defensa de cada parte».

Durante su intervención, Ana González Abelleira incidió en la idea de que ha de denunciarse —más allá de los órganos del partido— la situación, pero mostró sus dudas respecto a si terceras personas, como pudieran ser los líderes del PSdeG, deberían haberlo hecho. «Un particular, unha institución, unha organización pode denunciar directamente sen o consentimento da vítima ante a Fiscalía? Admitiríase a trámite? Porque as denuncias hai que ratificalas e se non hai ratificación desa denuncia...», cuestionó.

En su caso, explica que de haberse visto en una situación así «eu collería a vítima e diríalle: acompáñote á policía, á fiscalía ou a onde queiras, pero hai que denuncialo».

Incidió en que, más allá de los protocolos de partido la clave es la denuncia oficial, y cuestionó el propio sistema que se sigue en su formación. «Polo que se está demostrando, esa denuncia ou ese presunto acoso debería estar xa cunha denuncia oficial. Primeiro, por garantías para a vítima, porque onte se vulneraron dereitos coa emisión de imaxes e información. E porque a vía para esclarecer a situación é a vía da denuncia onde hai que denunciar. Quen ten que dictaminar se o acusado é culpable ou inocente é un xuiz ou unha xuiza».

El manifiesto lucense

Esta semana trascendió un manifiesto impulsado por la militancia lucense y firmado por varios concejales de Lugo que reivindicaba el fondo feminista de la formación y pedía responsabilidades penales y políticas. Ana González Abelleira no está entre los firmantes y explicó que en su caso es partidaria de seguir los cauces establecidos en el partido, que desconocía quién los había impulsado y que suscribirlo o no es un acto particular. Además, por lo que había leído en los que le llegaron «creo que hai 5 ou 6», estaba de acuerdo con varios puntos porque recogía muchos aspectos del estatuto y el código ético del PSOE, inherentes al feminismo. Aseguró que no iba a cuestionar el feminismo de una persona porque firme o no un documento e incluso dio la vuelta a la cuestión recordando que uno de los textos lo había firmado «un presunto acosador».

Abelleira se mostró indignada ante la sugerencia de que pueda haber un cisma entre los concejales socialistas de Lugo por firmar o no el manifiesto y lamentó que se esté haciendo un «uso torticeiro» de ese texto.

Rubén Arroxo: «Ao PP danlle igual as vítimas»

Por su parte, el teniente de alcalde de Lugo y líder de los nacionalistas locales, Rubén Arroxo, insistió nuevamente en que lo primero es apoyar al as víctimas y que Tomé abandone sus cargos. Si no lo hace en la Diputación, «analizaremos a situación». Mostró además su repulsa por lo que considera una actitud «á desesperada do PP buscando como entrar no goberno da Diputación. A eles danlles igual as vítimas». Recordó además el caso del exconselleiro do Mar Alfonso Villares.

Primera reunión de la gestora del PSOE de Lugo

La Comisión Gestora del PSdeG-PSOE en la provincia de Lugo, constituida el pasado lunes tras la resolución de la Comisión Ejecutiva Federal, celebró este martes en la sede del partido en la calle Salmón su primera reunión de trabajo para establecer las líneas de actuación en esta nueva etapa.

En el encuentro, la gestora, que preside Luis Ángel Lago Lago, persona de confianza de José Ramón Gómez Besteiro, situó como prioridad dar respuesta a la situación existente en las instituciones tras el cese producido en el partido con la renuncia de José Tomé, acusado de presunto acoso sexual a varias mujeres vinculadas al partido.

La gestora señala que actúa en los plazos que marca la ley con el objetivo de garantizar la estabilidad institucional y la continuidad de los gobiernos progresistas en la provincia. La reunión sirvió también, dicen, para fijar como eje central del trabajo de la gestora la recuperación de la normalidad política y orgánica, tanto en las agrupaciones como en los ayuntamientos, reforzando la coordinación interna y la presencia en todo el territorio.

Otro de los aspectos abordados fue la preparación de la próxima cita electoral de las municipales de 2027. La comisión incidió en la importancia de seguir trabajando en la construcción de proyectos municipales sólidos, con candidaturas capaces de conectar con la realidad social de cada ayuntamiento y de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Además, se realizó un análisis de los asuntos que centran las principales preocupaciones de la ciudadanía lucense, con especial atención a la situación del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) en los ayuntamientos, al estado de las comunicaciones, a la gestión forestal y al cierre definitivo del tema de Altri.

La Comisión Gestora del PSdeG-PSOE de Lugo, explican, se presenta como un órgano basado en la renovación, la paridad y la representación territorial, que combina experiencia política, orgánica e institucional. Su cometido será gestionar la actividad política y orgánica de la provincia, garantizando un funcionamiento ordenado y estable del partido durante este período.

El PP pide la dimisión de Pilar García Porto y vuelve a presionar al BNG

En este contexto por el caso Tomé y tras las revelaciones que se dieron a conocer en el programa de Cuatro, el portavoz del PP en la Diputación, Antonio Ameijide, que «é inaceptable o silencio mantido pola secretaria de organización do PSOE lucense, Pilar García Porto, que continúa agochada, sen dar explicacións públicas e sen dimitir».

El portavoz popular critica «a complicidade do BNG que segue sen dicir se van a negociar a formación do novo goberno da Deputación cun presunto acosador sexual e cunha das persoas que o encubriu». Antonio Ameijide volvió apelar a los diputados del BNG: «Ou se está coas vítimas e coa transparencia ou se está do lado de quen cala, encubre e mira para outro lado, poñendo por diante de todo o sillón e pisar moqueta».