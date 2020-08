Llegan los cuentos para empoderar a las niñas

0

La Voz de Galicia

Lugo / 25/08/2020

Espectáculos infantiles, incluyendo cuentacuentos para empoderar a las niñas, mercados, música, charlas y exposiciones son algunas de las alternativas de ocio para el miércoles 26.

El mercado de verano de San Pedrín llega a su fin en la zona de San Pedro y Campo Castelo. Será entre las 11.00 y las 14.00 y entre las 17.00 y las 20.30 horas, con la participación de 26 establecimientos, decorados e identificados, que ofrecerán descuentos en sus artículos. Además, los locales de moda sacarán sus productos a las calles. El objetivo es incentivar la compra en el comercio local y dinamizar los barrios, por lo que también habrá actividades en las calles, sorteos y propuestas lúdicas para todas las edades. En la jornada de hoy se celebrará la Festa da Familia, con juegos, ruleta de la suerte, premios, sorteos y música.

También continúan los Tardeos en Augas Férreas, que se celebran todos los martes y miércoles, de 18.00 a 22.00 horas, hasta el día 15. Contarán con música, talleres, photocall, circuito gratis de patinetes eléctricos y decoración especial a cargo de la artista Ánxela Pardo. Esta tarde tendrá lugar el taller O Galo Azul, un obradoiro artístico a cargo de la artista multidisciplinar Cris Bamio. La música, en esta ocasión, correrá a cargo de Rapariga DJ.

Para los más pequeños de la casa vuelve el programa «O que queda de verán», que continuará los miércoles hasta el día 9. En esta ocasión actuará Tropa de Trapo, con Contos de Nenas Grandes e Pequenas. Habrá dos pases, a las 17.30 y a las 19.00 horas, en la Canella do Hospital. La entrada es gratuita, pero debido a la limitación de aforo, es necesario retirarla en entradaslugo.es. El espectáculo de esta tarde cuenta historias de mujeres, «Princesas non, pero si guerreiras!... ou non... ou de todo un pouco. Porque hai moitas mulleres. Todas moi diferentes, pero todas cunha voz: a súa», porque ya hay muchas historias de hombres (caballeros, príncipes, guerreros...). Por eso, proponen cuatro cuentos de niñas (de las grandes y de las pequeñas) con voz propia: «Nenas que comparten, que vencen aos seus medos ou aos medos da xente, capaces de grandes aventuras como ir a polo lume ou subir ao monte máis alto a falar cun monstro. Nenas que tamén lle teñen medo á tormenta. Ou que xogan á pelota. Pero, iso si: nenas... que xa toca!». La siguiente actuación de este ciclo será el día 2, con Sempre Arriba, que presenta C'est pas posible.

Por otro lado, continúa el ciclo de masterclass «on-line» de nutrición, impartidas por la dietista-nutricionista Ángeles Novo. El objetivo es fomentar entre los jóvenes hábitos nutricionales saludables. Las charlas serán los miércoles, hasta el 7 de octubre, a través del Facebook de Xuventude de Lugo. La sesión de hoy tendrá lugar a las 12.30 horas y tratará sobre trucos para no caer en los antojos.

Además, en Guitiriz contarán con un espectáculo para público infantil, a partir de los 5 años. Se trata de Contos para caghar patatillas, a cargo de Brais das Hortas, que tendrá lugar a las 12.30 horas en la Casa Habenera. La entrada es gratuita, pero el aforo es limitado, por lo que será necesario reservar en el 982 370 109. La actuación está organizada por el Concello, dentro del proyecto Ler conta moito, y se presenta del siguiente modo: «Quen ten cu, ten medo. Iso non é malo: é normal. Valente non é quen non ten medo, senón quen é capaz de enfrontar o seu propio medo. Diso falan estes contos, cheos de música, de humor, de efectos especiais, de participación do público, baile, construción de instrumentos de refugallo e moito máis. Historias que falan de pedras que se converten en xigantes, un romance galego que canta a aposta de dous amigos nun cemiterio, un león e unha elefanta no medio da noite na sabana africana, unha nena que escoita por vez primeira a tormenta… Historias que saen dunha vella maleta escondida no faiado nunha noite de inverno».

Por su parte, el Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica (Craega) continúa con la Semana da Gandería Ecolóxica con unas jornadas on-line, a las 13.00 horas. Hoy intervendrá Joaquín Lima Cerqueira, de la Escola Agraria Superior de Ponte de Lima (Portugal), con la conferencia Indicadores de benestar animal en vacún de leite ecolóxico.

Por otro lado, en la Capela de Santa María, en Lugo, continúan hasta el día 9 las demostraciones de técnicas de tejido programadas por el Centrad como complemento de la exposición Tecer para crer. De este modo, Miriam Otero, Xosefina Sedes, Lourdes Otero, Idoia Cuesta, Milagros Vázquez y María Jesús Alonso muestran su oficio a las personas interesadas en conocer diferentes técnicas de tejidos. Hay que reservar en el 982 210 066 o en info.centrad@deputacionlugo.org.