¿Podrás entrar en la carrera que quieres? Compruébalo con la calculadora de la selectividad

Jóvenes probando diferentes resultados de su selectividad en la calculadora de La Voz VÌTOR MEJUTO

En tan solo 19 días, el próximo 2 de junio, miles de estudiantes gallegos empezarán a escribir su futuro académico en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) y lo harán pensando en la nota que necesitan para entrar en la carrera que desean. De los 14 puntos que se pueden alcanzar, 10 se juegan en esos tres días que duran los exámenes de la selectividad y eso preocupa especialmente a los estudiantes, que han comenzado ya a realizar sus cálculos para saber cómo deberán jugar sus cartas. «¿Si saco un 9 en la parte obligatoria me llega para entrar en Física?» o «¿Qué tengo que sacar en las optativas para estudiar Enxeñaría Forestal?» son algunas de las preguntas que resuenan estos días en los pasillos de institutos y bibliotecas, y que se pueden resolver de forma muy sencilla en la calculadora de la selectividad que La Voz ofrece un año más. El simulador de notas está actualizado con las notas de acceso del pasado curso y su funcionamiento es muy sencillo. Los interesados solo tienen que hacer click en el siguiente enlace (CALCULADORA) y seguir los siguientes pasos.

1) La nota media de bachillerato

Lo primero que deberán hacer los usuarios de la calculadora es insertar la media de los dos cursos del bachillerato. Se tienen en cuenta las calificaciones de todas las materias cursadas en 1.º y 2.º y su promedio supone el 40 % de la nota PAU, a la que se suma otro 60 % de las asignaturas obligatorias de la selectividad. Al insertar la media, el simulador calculará ese porcentaje automáticamente y lo sumará a las notas del resto de fases.

2) Las notas de la selectividad

Tras insertar la nota media de bachillerato, la calculadora permite insertar las notas que el estudiante cree que podrá obtener en los diferentes exámenes de la PAU. En primer lugar, se incluyen las calificaciones de las materias obligatorias, y después, la hipotética nota de las específicas. Los interesados deben recordar que las cinco asignaturas de la fase obligatoria suponen el 60 % de la nota PAU. Esa nota puede alcanzar los 10 puntos entre la nota media de bachillerato (40 %) y el promedio de estas materias (60 %).

A mayores, los estudiantes pueden incluír en la calculadora la nota que creen que obtendrán en las asignaturas optativas, con las que se pueden sumar hasta cuatro puntos y obtener una calificación sobre 14. Estas materias solo cuentan si se aprueban, y su peso en la nota final depende del peso que tengan en cada carrera.

3) La nota de acceso

Una vez incluidos todos los datos anteriores, los interesados deben elegir la carrera que pretenden estudiar y, a continuación, el simulador calcularará la nota de acceso a ese grado universitario. La calificación la verán desglosada en los diferentes conceptos que la forman: bachillerato, fase general de la PAU y asignaturas específicas.

4) La evolución de la nota de corte

Una referencia interesante a tener en cuenta de cara a la selectividad es ver cómo evolucionaron en los últimos años las notas de las diferentes carreras universitarias en Galicia. El simulador tiene volcadas las calificaciones de todos los grados que se pueden estudiar en la comunidad y se puede explorar el cambio en las notas desde el 2015 hasta la actualidad. ACCEDE AQUÍ A LA CALCULADORA.